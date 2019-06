Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’approche du G20, le scénario de base d’Esty Dwek, Head of Market Strategy, pour le pôle Dynamic Solutions de Natixis Investment Managers s'appuie sur une bonne négociation entre Trump et Xi, mais par d’accord ou d’entente ce week-end. Selon le gestionnaire d’actifs, les États-Unis vont probablement suspendre la hausse des droits de douane de 25 % sur toutes les importations et dire que les pourparlers se poursuivent.Sur le plan politique, Natixis IM estime que le président Trump n'a aucune raison de conclure un accord pour l'instant, car être "dur avec la Chine" est une bonne décision politique. Avec des actions américaines proches de sommets historiques et une économie américaine toujours solide, le coût pour Trump reste faible. De plus, la Fed étant maintenant en mode dovish, le filet de sécurité de Trump reste intact pour les mois à venir et il va continuer à pousser son récit. De même, le président Xi peut se permettre d'être patient et de continuer à stimuler l'économie chinoise pour l'aider à résister à certains des effets de la guerre commerciale.Esty Dwek pense que l'impasse ne sera résolue que plus tard cette année ou en 2020, lorsque le coût politique augmentera probablement pour les deux parties, car l'impact économique, et peut-être aussi l'impact sur le marché, pourraient se faire sentir plus fortement." Dans un scénario de statu quo, les marchés boursiers peuvent continuer de grimper, à condition que la croissance et les bénéfices se maintiennent. À l'heure actuelle, les marchés semblent fixer les prix en fonction d'un résultat relativement positif des pourparlers en cours et de l'absence de droits de douane supplémentaires ", conclut Natixis IM.