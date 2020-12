Natixis IM salue le nouveau plan de relance budgétaire de 900 milliards de dollars

Dimanche, le Congrès américain s'est mis d'accord sur un nouveau plan de relance budgétaire de 900 milliards de dollars qui devrait être voté et approuvé aujourd'hui. Bien que les détails des sous-jacents soient encore rares, les nouvelles mesures comprennent les éléments clés que les marchés attendaient : des allocations de chômage supplémentaires, un soutien aux petites entreprises par le biais du programme PPP et une nouvelle série de chèques de 600 dollars pour la plupart des Américains.



Esty Dwek, responsable des stratégies de marché de Natixis Investment Managers Solutions est encouragée par la nouvelle car la nécessité a pris le pas sur les querelles politiques et que, malgré les divisions persistantes, les décideurs politiques peuvent se mettre d'accord lorsque le besoin est suffisant. Selon elle, cela devrait encore améliorer les perspectives de croissance des États-Unis pour 2021, associées à la réouverture potentielle grâce au lancement des vaccins.



Depuis que la proposition bipartite avait été présentée il y a quelques semaines, on s'attendait à ce qu'un accord soit conclu en 2020, ce qui suggère que le marché s'attendait à cette nouvelle, souligne Esty Dwek. Cela explique pourquoi les marchés sont plus attentifs à l'aggravation de l'actualité européenne et britannique ce matin. Entre la nouvelle souche de coronavirus au Royaume-Uni qui conduit à un confinement plus strict et l'absence d'accord sur Brexit, l'appétit pour le risque est en forte baisse.



Selon Natixis Investment Managers Solutions, cela ne changera pas les perspectives à moyen terme, car les marchés prévoyaient déjà un hiver difficile pour l'Europe, mais il faudra prévoir des mesures plus strictes pour les mois à venir, car il est peu probable que cette souche ne reste qu'au Royaume-Uni. Cela pourrait entraîner des reculs temporaires du marché, mais la perspective à plus long terme reste constructive, assure Esty Dwek.