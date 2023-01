Natixis Interépargne lance Avenir actions long terme, un FCPE multi-entreprises donnant accès à l’univers du private equity pour dynamiser ses investissements sur le long terme. Il est composé d’organismes de placements collectifs investis dans des actions cotées à l’échelle internationale et des actions non cotées au travers du capital investissement (private equity).



Le portefeuille cible d'Avenir actions long terme est composé à 80 % d'actions cotées internationales pour capter les grandes tendances de marché et à 20 % d'actions non cotées pour une plus grande diversification et ainsi bénéficier d'un surcroît de performance sur le long terme.



" En investissant dans Avenir actions long terme, l'épargnant bénéficie de l'expertise des spécialistes du private equity de Natixis Investment Managers tels que Flexstone, Mirova, Naxicap Partners et Seventure Partners et accède ainsi au potentiel du capital investissement, tout en participant au financement de la croissance des PME et ETI françaises et européennes ", précise le gestionnaire d'actifs.