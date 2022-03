Natixis Investment Managers a cédé 26,2% du capital d'H2O Asset Management

Natixis Investment Managers et H2O Asset Management ont finalisé l'accord relatif au dénouement de leur partenariat. Le dénouement se réalise en deux temps : la cession de 26,61 % du capital intervenue ce jour, puis, d'ici quatre ans et au plus tard dans six ans, sous réserve des autorisations réglementaires requises, la cession des 23,4 % résiduels. A cette occasion, H2O AM renforce sa gouvernance avec la mise en place de Conseils de Surveillance composés d'une majorité de membres indépendants.



Conséquence de la signature de l'accord, des collaborateurs entrent au capital d'H2O AM tandis que d'autres se renforcent, sans toutefois modifier la part de capital détenue par les deux fondateurs. Le nombre de collaborateurs actionnaires passe ainsi à 40, soit plus de la moitié de l'effectif de la société.





L'accord conclu entre Natixis IM et H2O AM entérine la reprise, au 31 mars 2022, des activités de distribution par la société de gestion, largement réalisée courant 2021. L'équipe relations investisseurs d'H2O AM, renforcée ces derniers mois, assume pleinement les activités de distribution, communication, service clients et marketing de la société de gestion.



H2O AM entre dans sa nouvelle phase de développement en se concentrant sur sa gamme de fonds, notamment Global Macro, pour laquelle l'équipe de gestion est reconnue depuis près de 30 ans pour sa capacité à offrir performance et diversification sur les horizons d'investissement.