Natixis Investment Managers a publié son baromètre des conseillers financiers 2018

Chaque année, l’équipe du Portfolio Research & Consulting Group du pole ‘Dynamic Solutions’ de Natixis Investment Managers dévoile les résultats de son caromètre des conseillers financiers. Ce baromètre offre un éclairage sur la structure de risque des portefeuilles types des conseillers en gestion de patrimoine et sur leurs tendances de leur allocation.Les principales tendances d'allocations observées entre juin 2017 et juin 2018 sont les suivantes :Après une prise de risque accrue jusqu'au début de 2018, les CGP repartent vers une allocation plus prudente dans un environnement de marchés turbulents.L'allocation aux fonds actions est historiquement élevée, témoin probable d'un changement de comportement vis-à-vis d'une classe d'actifs longtemps boudée en France.Les CGP perdent patience avec les fonds patrimoniaux, qui n'ont pas offert le coussin de performance attendu dans l'environnement compliqué de 2018 ; tandis que les fonds obligataires alternatifs / non-directionnels bénéficient d'un fort regain d'intérêt.Ce baromètre s'appuie sur l'analyse de 134 portefeuilles types de CGP en France soumis pour analyse par PRCG entre juin 2017 et juin 2018, sans contrainte de taille. Cet échantillon inclut : 39 portefeuilles ‘Prudents', 57 portefeuilles ‘Modérés' et 38 portefeuilles ‘Dynamiques' tels que les CGP les ont eux-mêmes caractérisés.