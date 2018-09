Natixis Investment Managers crée Dynamic Solutions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis Investment Managers, l'un des plus grands gérants d'actifs au monde avec 846.5 milliards d'euros d'actifs sous gestion, annonce la création de " Dynamic Solutions " et la nomination de James Hughes à sa direction. Cette équipe réunira l'ensemble des expertises de Natixis Investment Managers, spécialisées dans le développement de solutions d'investissement dédiées et offrira un point d'accès unique à une large gamme de solutions au sein de la structure multi-affiliés.James Hughes, ancien responsable mondial des Solutions dédiées aux Clients Stratégiques d'Aberdeen Standard Investments, dirigera ce nouveau département et sera rattaché à Jean Raby, directeur général de Natixis Investment Managers." Dynamic Solutions rassemble nos expertises d'allocation d'actifs et de construction de portefeuille en une seule équipe. L'objectif est de répondre à des problématiques d'investissement toujours plus complexes, en s'appuyant sur les nombreuses expertises disponibles au sein de notre organisation multi-affiliés", commente Jean Raby, directeur général de Natixis Investment Managers.