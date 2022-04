Natixis Investment Managers lance " Asset studio "

" Développée en partenariat avec sept FinTechs, Asset Studio marque une étape importante dans la stratégie d’innovation digitale et d’excellence client de Natixis IM ", explique le gestionnaire d'actifs. Cette plateforme offre aux investisseurs un accès unique à une multitude de fonctionnalités en matière de construction, d’optimisation et d’analyse (notamment ESG) de portefeuilles. Institutionnels, conseillers en gestion de patrimoine ou encore banques privées, ont accès à un outil sur-mesure, interactif et sécurisé pour faciliter leur parcours d’investissement.



Asset Studio est le fruit d'une initiative inédite entre l'équipe Natixis IM Solutions et sept FinTechs - Alpima, Auth0, Envestboard, Heavenize, Lexifi, Neoxam, Weefin.



Dotée d'un algorithme propriétaire, la plateforme Asset Studio permet en effet de suivre de façon modulaire des actifs " vanille " & structurés, et d'appréhender des gestions et portefeuilles complexes dans leur ensemble. L'architecture est basée sur un écosystème complet d'APIs permettant la liaison entre les FinTechs et sur un Cloud propriétaire Natixis (AWS) afin de garantir un haut niveau de sécurité ainsi qu'une maîtrise complète des environnements et des données.



" Le lancement d'Asset Studio reflète nos efforts au service de la création de valeur pour nos clients. Cela illustre notre capacité à innover au sein d'un écosystème entrepreneurial tel que le secteur des FinTechs, pour offrir à nos clients une expérience d'investissement simplifiée et adaptée à leurs besoins précis ", commente Joseph Pinto, Directeur distribution internationale, Natixis IM.