Natixis Investment Managers recrute chez Pictet AM une équipe de gérants thématiques seniors

Natixis Investment Managers recrute une équipe de gérants thématiques seniors : Arnaud Bisschop, Frédéric Dupraz et Nolan Hoffmeyer, tous les trois précédemment chez Pictet Asset Management. Deux gérants supplémentaires les rejoindront début 2019. En plus de l'offre existante de Natixis Investment Managers en actions internationales, "les investisseurs auront désormais accès à une vaste gamme de stratégies thématiques, résolument actives et fondées sur des convictions fortes". Elles porteront notamment sur les thématiques de l'eau, la sécurité, l'intelligence artificielle et la robotique.