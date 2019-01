Natixis Investment Managers reste neutre sur l'or

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis Investment Managers est sceptique quant au potentiel de l'or. Dans le mesure où le ralentissement économique a grippé les marchés et nourri la demande d'actifs “refuge”, les prix de l'or ont grimpé à un plus haut de 6 mois et demi à 1290 dollars l'once – en hausse de près de 10% sur les plus bas de mi-août – se rapprochant du niveau clef de 1300 dollars l'once. La faiblesse du dollar et le recul des taux d'intérêt a aussi contribué à la hausse de 5% observée en décembre.Mais dans la mesure où le gérant considère que le “flight-to-quality” a été exagéré au cours des dernières semaines, il préfère rester neutre sur l'or à ces niveaux.