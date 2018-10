Natixis WM affiche une vision positive sur les actifs risqués pour les prochains mois

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Une fenêtre s’est de nouveau ouverte pour les actifs risqués pour les prochains mois, affirme Jean-Jacques Friedman, Chief Investment Officer de Natixis Wealth Management. Les incertitudes qui avaient poussé le gestionnaire d’actifs à mettre fin à la surexposition de ses portefeuilles depuis la reprise de 2009 ont été levées. Il cite une politique de hausse des taux aux Etats-Unis qui se passe bien et le risque d’une inflation plus élevée désormais bien intégré par les investisseurs.Cette vision positive des actifs à risque est également alimentée par une visibilité accrue sur les créations d'emplois américaines. La baisse des impôts a permis aux entreprises de racheter des actions, mais aussi de réaliser des investissements, qui engendreront de futures créations d'emplois, explique Jean-Jacques Friedman. Elle a aussi favorisé la confiance des ménages, qui favorisent les dépenses au détriment de l'épargne.Pour le Chief Investment Officer de Natixis Wealth Management, le risque pour la conjoncture américaine se situe au second semestre 2019. Outre un soutien budgétaire qui va rapidement s'estomper, il cite la pression qui pourrait s'exercer sur la consommation des ménages en cas d'application stricte du programme de Donald Trump sur les hausses de taux des produits chinois importés.A ce sujet, il met en garde sur le fait que le bras de fer commercial entre les Etats-Unis est un élément durable de l'environnement économique.