Natixis WM veut favoriser un fonctionnement plus intégré entre France, Luxembourg et Belgique

Natixis Wealth Management annonce la mise en place une nouvelle organisation pour favoriser un fonctionnement plus intégré entre la France, le Luxembourg et la Belgique, et nomme Audrey Koenig directeur général délégué de Natixis Wealth Management et Philippe Guénet directeur général des implantations de la banque au Luxembourg et en Belgique.Audrey Koenig sera en charge de la direction Développement Wealth récemment créée. Cette dernière regroupe la direction commerciale, les expertises métier ainsi qu'un département business management permettant d'assurer une qualité de service optimale aux clients. Audrey Koenig sera responsable de la filière Développement Wealth sur le périmètre France, Luxembourg et Belgique.Philippe Guénet, est nommé directeur général de la banque au Luxembourg et de sa succursale en Belgique. Il aura notamment pour mission de contribuer au renforcement de la transversalité des activités Wealth au Luxembourg et en Belgique et d'accompagner le développement de l'activité à l'international, en lien étroit avec les instances de Place locales.