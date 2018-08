Natixis annonce 10 milliards d'euros de collecte en gestion d'actifs au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le résultat avant impôts de la gestion d'actifs et de fortune de Natixis a augmenté de 20% à 266 millions d'euros au deuxième trimestre, bénéficiant notamment d'une collecte de 10 milliards d'euros. Sur ce montant, 7 milliards d’euros viennent d’Europe, une collecte portée principalement par H2O (liquid alternative strategies) et 3 milliards d’euros d’Amérique du Nord, essentiellement via Harris (Oakmark International Fund et Oakmark Fund).Les actifs sous gestion de Natixis ont ainsi augmenté de 3% sur le trimestre à 846 milliards d'euros, dont 413 milliards en Europe et 419 milliards en Amérique du Nord. La variation sur le trimestre découle de la collecte nette, d'un effet marché négatif de 4 milliards et d'un effet change positif de 22 milliards. Les actifs sous gestion en Wealth management (gestion de fortune) atteignent 32,5 milliards d'euros.Le produit net bancaire de la gestion d'actifs et de fortune a augmenté de 10% à 819 millions d'euros. Il a atteint 782 millions d'euros pour la seule gestion d'actifs, en progression de 10%. En données corrigées des éléments exceptionnels, sa hausse est de 15% à taux de change constants. Le produit net bancaire de la gestion de fortune a bondi de 22% à 37 millions d'euros.