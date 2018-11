Natixis rachète Massena Partners

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis a annoncé l’acquisition de Massena Partners. Après avoir cédé Sélection 1818, Natixis Wealth Management poursuit son repositionnement sur le métier de la gestion de fortune en France et au Luxembourg via l’acquisition de cette société de gestion et de conseil en investissement, qui gère 2,3 milliards d'euros pour le compte de groupes familiaux français. Son expertise en private equity et en club deal immobilier viendra enrichir l’offre de Natixis Wealth Management.Cette opération est menée en parfaite cohérence avec le plan New Dimension, engagé par Natixis fin 2017.L'impact sur le ratio de fonds propres durs de Natixis est estimé à environ 5 points de base.