Le directeur général du fabricant brésilien de cosmétiques Natura &Co Holding SA a déclaré mardi que l'entreprise se concentrait désormais sur une allocation de capital disciplinée après avoir accepté de vendre la marque de luxe Aesop à L'Oréal.

Fabio Barbosa a déclaré aux journalistes que la société n'envisageait pas d'autres cessions ou de nouvelles acquisitions à la suite de l'opération de 2,53 milliards de dollars annoncée lundi, dont le principal objectif était de décharger financièrement Natura dans un contexte de taux d'intérêt élevés.

M. Barbosa a indiqué que le levier financier de Natura était "pratiquement réduit à zéro" à la suite de la transaction, compte tenu des remboursements de la dette et des liquidités obtenues, mais il a ajouté qu'il était temps de faire preuve de "discipline" alors que la société cherche à améliorer les opérations en Amérique latine ainsi que les opérations d'Avon International et de The Body Shop.