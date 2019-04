Nature et Logis : éligible au PEA-PME 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Mans, 04 AVRIL 2019

ELIGIBILITE PEA PME

Créée en 2009 par Thaddé Girandier, NATURE & LOGIS est spécialisée dans la conception et la construction de maisons individuelles écologiques, adressant le marché de la construction de maisons neuves et le marché de la rénovation et l'extension de maisons.

NATURE & LOGIS est cotée sur AccessTMdepuis le 25 juillet 2018.

(ISIN : FR0013344223 - Code Mnémonique : MLNAT)

Sur la base des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017, NATURE & LOGIS annonce son éligibilité(*) au PEA-PME pour 2019, conformément au Décret d`application n° 2014-283 du 4 mars 2014 relatif au plan d'épargne en actions (PEA) et au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).

En conséquence, les actions de la société NATURE & LOGIS peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME.

(*)Les sociétés sont éligibles si d'une part leur effectif est inférieur à 5 000 personnes, et si d'autre part leur chiffre d`affaires annuel est inférieur à 1 500 millions d'euros, ou leur total de bilan ne dépasse pas 2 000 millions d'euros.