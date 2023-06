Le leader de l'opposition Alexei Navalny a comparu lundi devant un tribunal russe pour répondre à de nouvelles accusations d'extrémisme qui pourraient prolonger sa peine d'emprisonnement de plusieurs dizaines d'années.

L'audience s'est déroulée dans la colonie pénitentiaire IK-6 de Melekhovo, à environ 235 km à l'est de Moscou, où Alexeï Navalny purge déjà des peines d'une durée totale de 11 ans et demi.

Ses partisans accusent les autorités russes d'essayer de le briser en prison pour faire taire ses critiques à l'égard du président Vladimir Poutine, ce que le Kremlin dément.

Le mois dernier, une inscription au dossier du tribunal a montré que les nouvelles accusations portaient sur six articles différents du code pénal russe, notamment l'incitation et le financement d'activités extrémistes et la création d'une organisation extrémiste.

La Russie a interdit l'organisation de la campagne de M. Navalny dans le cadre d'une répression de la dissidence qui a commencé bien avant le conflit en Ukraine et qui s'est intensifiée au cours des quelque 16 mois qui se sont écoulés depuis son déclenchement. La semaine dernière, l'un des responsables régionaux de la campagne de M. Navalny a été condamné à sept ans et demi de prison.

Dans un tweet posté sur son compte par ses partisans le mois dernier, M. Navalny a réagi avec l'ironie qui le caractérise aux nouvelles accusations.

"Alexei, vous êtes dans le pétrin... Le bureau du procureur général m'a officiellement remis 3 828 pages décrivant tous les crimes que j'ai commis alors que j'étais déjà emprisonné".

Il a expliqué qu'il n'avait pas été autorisé à lire ces documents pour savoir de quoi on l'accusait exactement, car il était à nouveau placé à l'isolement et n'avait droit qu'à une tasse et à un livre.

M. Navalny, âgé de 46 ans, a suscité l'admiration de l'opposition disparate en rentrant volontairement en Russie en 2021 après avoir quitté l'Allemagne, où il avait été soigné pour ce que les tests des laboratoires occidentaux ont révélé être une tentative d'empoisonnement avec un agent neurotoxique datant de l'ère soviétique.

Le Kremlin a nié avoir tenté de le tuer et a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve qu'il avait été empoisonné avec une telle toxine.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement quels actes ou incidents précis étaient visés par les nouvelles accusations.

L'une d'entre elles concerne la "réhabilitation du nazisme", une référence possible aux déclarations de Navalny en faveur de l'Ukraine, dont le gouvernement est accusé par la Russie d'incarner l'idéologie nazie. L'Ukraine et ses alliés occidentaux rejettent cette accusation comme étant sans fondement.

En avril, les enquêteurs ont formellement établi un lien entre les partisans de Navalny et le meurtre de Vladlen Tatarsky, un blogueur militaire populaire et partisan de la campagne militaire russe en Ukraine, qui a été tué par une bombe à Saint-Pétersbourg.

Le Comité national antiterroriste russe (NAC) a déclaré que les services de renseignement ukrainiens avaient organisé l'attentat à la bombe avec l'aide des partisans de M. Navalny.

Cette déclaration semble faire référence au fait qu'un suspect arrêté pour l'assassinat s'était inscrit pour participer à un programme de vote anti-Kremlin promu par le mouvement de M. Navalny.

Les alliés de M. Navalny ont nié tout lien avec l'assassinat. L'Ukraine l'a attribué au "terrorisme intérieur".