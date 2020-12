Navalny juge l'affaire de son empoisonnement résolue après une enquête de médias

MOSCOU, 14 décembre (Reuters) - Alexeï Navalny a déclaré lundi que les faits étaient désormais établis au sujet de son empoisonnement, après la publication des résultats d'une enquête menée par plusieurs médias mettant en cause une équipe du service fédéral de sécurité (FSB) russe l'ayant espionné pendant plusieurs années.

Le FSB, successeur du KGB de l'époque soviétique, n'a pas réagi dans l'immédiat. La Russie a constamment démenti avoir cherché à tuer Alexeï Navalny, l'un des principaux opposants au président Vladimir Poutine, victime d'un malaise en août à bord d'un avion le ramenant de Sibérie vers Moscou.

Deux jours après ce malaise, Alexeï Navalny a été transféré en Allemagne, où il se trouve toujours après avoir été soigné pendant environ un mois à l'hôpital de la Charité à Berlin. L'Allemagne, suivie en cela par ses principaux partenaires occidentaux, a déclaré que l'opposant avait été victime d'une tentative d'assassinat à l'aide du Novitchok, agent toxique créé à l'époque soviétique.

S'appuyant sur diverses sources de données, notamment des données de vols d'avions et de géolocalisation par les téléphones portables, le site Bellingcat et le média russe The Insider ont publié lundi les résultats d'une enquête conjointe menée en coopération avec Der Spiegel et CNN.

Ils désignent des individus et des laboratoires et affirment que des agents du FSB "spécialisés dans les armes chimiques, la chimie et la médecine" ont secrètement suivi Alexeï Navalny plus de 37 fois au cours des quatre dernières années dans ses déplacements à travers la Russie.

"Ces agents se trouvaient à proximité du militant d'opposition dans les jours et les heures correspondant au laps de temps au cours duquel il a été empoisonné par une arme chimique de classe militaire", écrit Bellingcat.

"Etant donné cette série de coïncidences invraisemblables, la charge de la preuve d'une explication d'innocence semble reposer uniquement sur l'Etat russe."

Alexeï Navalny a déclaré que ses propres équipes avaient étudié ces conclusions et que l'affaire était désormais résolue malgré l'absence d'enquête officielle en Russie.

"Je sais qui a voulu me tuer. Je sais où ils vivent. Je sais où ils travaillent. Je connais leurs vraies identités. Je connais leurs fausses identités. J'ai leurs photos", a déclaré l'opposant dans une vidéo dans laquelle on le voit tenir fermement dans ses mains les photos des hommes cités dans cette enquête.

"C'est l'histoire d'un groupe secret d'assassins du FSB qui comprend des médecins et des chimistes, de la façon dont ils ont essayé de me tuer à plusieurs reprises et dont ils ont quasiment tué ma femme une fois", a-t-il ajouté.

Alexeï Navalny se dit désormais persuadé que Vladimir Poutine a ordonné cette opération à son encontre en représailles à sa déclaration de candidature, fin 2016, à l'élection présidentielle organisée en 2018 en Russie, à laquelle il a finalement été interdit de participer pour des raisons de procédure.

Le Kremlin, qui laisse entendre que l'opposant collabore avec la CIA, les services d'espionnage américains, a démenti la moindre implication de Vladimir Poutine dans son empoisonnement. (Andrew Osborn version française Bertrand Boucey)