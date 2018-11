Bourse de Wall Street : Navarro dit à Wall Street de ne pas se mêler du conflit USA-Chine

WASHINGTON, 10 novembre (Reuters) - Le conseiller de la Maison blanche Peter Navarro s'en est pris contre les anciens et actuels dirigeants de grands groupes de Wall Street qui poussent Washington et Pékin à régler leur différent commercial, les qualifiant "d'agents étrangers non déclarés" cherchant à faire pression sur le président.

"Lorsque ces agents étrangers s'engagent dans ce type de diplomatie, de soi-disant diplomatie, tout ce qu'ils parviennent à faire est d'affaiblir le président et sa position dans les négociations", a-t-il déclaré au Center for Strategic and International Studies à Washington.

"Rien de bien ne peut en sortir. S'il y a un accord, si et quand il y aura un accord, ce sera selon les conditions du président Donald J. Trump, pas les conditions de Wall Street."

Le président américain doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping à Buenos Aires, en Argentine, fin novembre en marge du sommet du G20 pour discuter d'une éventuelle sortie de la guerre commerciale dans laquelle les deux pays sont enlisés.

La semaine dernière, ils se sont entretenus au téléphone et ont exprimé leur optimisme quant à une résolution prochaine des tensions commerciales entre Pékin et Washington.

Face à l'escalade de ces tensions commerciales, de hauts dirigeants de Wall Street comme le PDG de la société d'investissement Blackstone Group Stephen Schwartzman et Henry Paulson, ancien Secrétaire au Trésor et président de Goldman Sachs, ont rencontré des responsables des deux côtés pour les inciter à mettre fin à ce conflit. (David Lawler, Juliette Rouillon pour le service français)