Navya : LES AUTONOMS SHUTTLES DE KEOLIS MISES EN SERVICE AU SEIN DU CAMPUS RENNES 1 SUR ROUTE OUVERTE

15 novembre 2018

LES AUTONOMS SHUTTLES DE KEOLIS MISES EN SERVICE AU SEIN DU CAMPUS RENNES 1 SUR ROUTE OUVERTE

À partir de ce vendredi 16 novembre, les étudiants et le personnel du campus Beaulieu de l'Université de Rennes 1 peuvent se déplacer au sein du campus en utilisant une des deux AUTONOM SHUTTLES.

Un service de navettes autonomes sur route ouverte

KEOLIS, le principal opérateur de transport de la ville de Rennes a choisi de mettre en service deux AUTONOMS SHUTTLES de NAVYA sur route ouverte. Les navettes partagent la route avec des piétons, cyclistes, voitures et bus, sur un trajet de 1,3 kilomètres comprenant 6 arrêts et intègrent pleinement le réseau de transport STAR de Rennes. Les AUTONOMS SHUTTLES sont en expérimentation jusqu'en juin 2019 et sont disponibles gratuitement du lundi au vendredi.

Dans la continuité du projet « Mobilités Intelligentes »

La mise en place de ces deux navettes s'installe dans le cadre du projet « Mobilités Intelligentes » porté par la Métropole de Rennes et l'écosystème rennais d'innovation. Le projet vise à faire de Rennes Métropole un territoire d'innovation et d'expérimentation au service des mobilités intelligentes, notamment pour développer une mobilité écologique, et fluidifier les mobilités grâce au numérique.

« Keolis est fier d'accompagner Rennes Métropole dans sa politique volontariste et innovante de mobilité : le projet de navette autonome est une opportunité pour l'entreprise de vivre concrètement les évolutions à venir des métiers et des technologies. »

Laurent Senigout, directeur de Keolis Rennes

En lien avec le programme TIGA

Ce projet a été retenu par l'État dans le cadre de la première phase de l'appel à manifestations d'intérêts « Territoires d'innovation de grande ambition » (TIGA) du Programme d'investissements d'avenir.

Ce programme a pour objectif final d'accompagner des territoires dans les étapes clés d'un projet de transformation ambitieux et fédérateur, destiné à améliorer la qualité de vie des habitants et d'augmenter la durabilité du territoire.