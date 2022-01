Navya annonce son agenda financier 2022

Regulatory News:

NAVYA (Paris:NAVYA) (FR0013018041- Navya), un leader des systèmes de mobilité autonome, annonce son agenda financier 2022.

Lundi 7 février 2022 Chiffre d’affaires annuel 2021 Jeudi 31 mars 2022 Résultats annuels 2021 Mercredi 8 juin 2022 Assemblée générale Mardi 27 septembre 2022 Résultats du 1er semestre 2022

A propos de NAVYA

Créée en 2014, NAVYA est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de mobilité autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 180 exemplaires ont été commercialisés dans 23 pays au 31 décembre 2020. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Engagée dans une démarche RSE ambitieuse, la Société mène une politique active en la matière comme l’illustre l’obtention de la certification ISO 9001 en septembre 2021. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de NAVYA.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

