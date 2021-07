Navya : Bilan semestriel du contrat de Liquidité contracté avec Natixis ODDO BHF

Regulatory News:

NAVYA (FR0013018041- NAVYA) (Paris:NAVYA), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec Natixis Oddo BHF au 30 juin 2021.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société NAVYA à Natixis Oddo BHF, à la date du 30 juin 2021, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

78 651 titres

titres 126 687 Euros en espèces

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

Titre 400 000 Euros en espèces

Sur la période du 04 janvier 2021 au 30 juin 2021 ont été exécutés :

717 transactions à l’achat

transactions à l’achat 656 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

514 860 titres et 1 486 421 Euros à l’achat

titres et 1 486 421 Euros à l’achat 455 796 titres et 1 354 556 Euros à la vente

A propos de NAVYA

Créée en 2014, Navya est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de conduite autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, Navya ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de conduite autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, Navya a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 180 exemplaires ont été commercialisés dans 23 pays au 31 décembre 2020. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de Navya.

Navya est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

Annexe Premier semestre 2021

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 717 514 860 1 486 422 656 455 796 1 354 556,3 04/01/2021 3 1 987 7 769,2 10 2 158 8 747,4 05/01/2021 2 3 293 12 624,6 6 1 522 5 920,6 06/01/2021 0 0 0 4 3 156 12 385,8 07/01/2021 1 1 988 7 961,9 4 2 581 10 450,4 08/01/2021 6 5 397 21 085,5 2 1 052 4 313,2 11/01/2021 11 4 719 18 013,6 6 1 360 5 290,4 12/01/2021 0 0 0 8 5 194 20 308,4 13/01/2021 4 3 044 11 818,3 6 1 785 7 068,6 14/01/2021 1 1 877 7 235,8 16 5 915 22 998,1 15/01/2021 13 3 630 13 926,7 2 1 898 7 383,2 18/01/2021 0 0 0 4 6 441 25 416,5 19/01/2021 10 6 028 24 775,1 10 6 698 28 896,7 20/01/2021 0 0 0 6 3 066 13 071,4 21/01/2021 4 5 517 22 007,4 6 1 528 6 249,5 22/01/2021 10 7 561 28 889,9 1 1 3,9 25/01/2021 27 7 639 26 683,3 0 0 0 26/01/2021 8 3 000 9 090,0 8 3 012 9 828,8 27/01/2021 5 3 322 10 297,2 13 4 173 13 630,5 28/01/2021 4 4 933 14 807,1 8 7 262 23 357,9 29/01/2021 6 3 854 12 094,5 7 2 808 9 023,8 01/02/2021 6 3 320 10 581,8 12 6 223 20 473,7 02/02/2021 12 5 158 16 278,5 7 3 199 10 476,1 03/02/2021 10 13 088 36 485,3 15 9 541 28 020,4 04/02/2021 9 5 319 15 864,8 4 1 904 5 911,9 05/02/2021 14 5 310 14 829,8 3 3 679 10 716,8 08/02/2021 5 1 780 5 001,8 5 7 485 22 110,9 09/02/2021 4 3 709 10 888,3 5 1 871 5 706,6 10/02/2021 11 8 723 25 464,5 6 3 226 9 672,2 11/02/2021 0 0 0 19 10 842 33 263,5 12/02/2021 5 2 897 8 922,8 0 0 0 15/02/2021 9 6 947 20 879,9 0 0 0 16/02/2021 12 5 422 16 103,4 2 1 676 5120,1 17/02/2021 1 1 3 4 3 351 10203,7 18/02/2021 5 5 224 15 065,3 1 1 3 19/02/2021 7 3 320 9 248,7 1 1 2,9 22/02/2021 11 3 047 8 486,9 0 0 0 23/02/2021 3 5 312 15 188,0 7 6 720 20 496,0 24/02/2021 1 1 611 4 768,6 14 7 742 23 552,5 25/02/2021 9 3 201 10 179,6 8 3 513 11 477,3 26/02/2021 10 6 623 20 156,5 0 0 0 01/03/2021 0 0 0 12 9 290 29 545,0 02/03/2021 4 3 313 10 554,2 12 7 678 26 198,7 03/03/2021 6 4 833 16 536,9 4 3 019 10 767,7 04/03/2021 5 5 029 16 757,6 14 9 134 32 912,0 05/03/2021 2 3 168 11 821,4 1 1 018 3 970,2 08/03/2021 13 6 565 22 800,3 4 2 544 9 260,6 09/03/2021 20 14 065 47 075,5 0 0 0 10/03/2021 15 6 378 19 533,8 0 0 0 11/03/2021 5 3 222 9 359,9 11 7 092 21 404,5 12/03/2021 4 3 599 10 869,3 15 12 141 38 574,5 15/03/2021 5 5 315 16 691,5 1 1 790 5 889,1 16/03/2021 5 5 408 16 431,8 0 0 0 17/03/2021 2 6 222 18 883,8 4 5 070 15 671,3 18/03/2021 4 5 095 15 236,8 4 6 222 19 070,4 19/03/2021 5 3 111 9 333,0 4 6 201 19 037,5 22/03/2021 3 3 111 9 364,1 5 6 422 19 688,4 23/03/2021 9 9 333 28 247,9 1 3 111 9 457,4 24/03/2021 14 7 349 21 130,8 0 0 0 25/03/2021 10 9 333 25 136,9 4 3 111 8 710,8 26/03/2021 7 9 333 24 172,5 5 6 222 16 892,7 29/03/2021 2 3 111 8 057,5 7 15 555 41 905,2 30/03/2021 0 0 0 8 3 367 9 057,2 31/03/2021 1 3 111 8 430,8 7 5 966 16 261,2 01/04/2021 0 0 0 10 9 792 27 653,9 06/04/2021 10 5 092 13 806,5 5 1 598 4 554,3 07/04/2021 4 4 932 12 856,1 2 1 877 5 049,1 08/04/2021 3 1 859 4 852,0 1 1 688 4 456,3 09/04/2021 17 13 856 33 917,6 3 1 688 4 378,7 12/04/2021 12 12 189 27 545,2 11 5 937 15 103,6 13/04/2021 5 3 000 7 330,0 0 0 0 14/04/2021 1 1 000 2 400,0 1 1 833 4 490,9 15/04/2021 2 1 000 2 420,0 0 0 0 16/04/2021 0 0 0 4 3 666 9 201,7 19/04/2021 0 0 0 8 9 547 25 174,2 20/04/2021 2 2 711 7 617,9 16 9 891 29 178,5 21/04/2021 11 8 133 21 904,9 1 1 511 4 245,9 22/04/2021 8 5 422 14 015,9 2 3 022 8 053,6 23/04/2021 8 5 422 14 238,2 10 5 533 14 719,1 26/04/2021 3 2 711 7 211,3 13 9 066 25 526,8 27/04/2021 18 16 266 46 385,2 1 1 511 4 517,9 28/04/2021 1 2 711 7 482,4 10 4 533 12 888,8 29/04/2021 17 13 555 37 954,0 8 3 803 10 990,7 30/04/2021 4 2 711 7 211,3 2 1 511 4 140,1 03/05/2021 0 0 0 7 4 533 12 429,5 04/05/2021 12 8 133 21 633,8 1 1 511 4 140,1 05/05/2021 4 2 711 6 940,2 3 4 533 11 946,00 06/05/2021 5 6 310 16 604,7 8 7 555 20 700,7 07/05/2021 1 1 2,7 1 1 2,7 10/05/2021 4 5 422 14 558,1 0 0 0 11/05/2021 7 4 534 11 833,7 0 0 0 12/05/2021 5 8 133 20 386,7 2 1 511 3 913,5 13/05/2021 1 1 2,5 9 6 034 15 346,4 14/05/2021 1 1 2,6 11 8 045 21 480,1 17/05/2021 0 0 0 5 6 033 16 852,2 18/05/2021 6 6 844 19 012,6 0 0 0 19/05/2021 10 8 035 21 242,1 7 6 811 18 941,0 20/05/2021 1 520 1 326,0 1 2 011 5 208,5 21/05/2021 2 1 711 4 363,1 3 2 011 5 208,5 24/05/2021 6 5 133 12 644,3 0 0 0 25/05/2021 0 0 0 2 4 022 9 938,4 26/05/2021 7 1 711 4 192,0 2 4 022 10 115,3 27/05/2021 5 3 422 8 472,9 6 4 022 10 115,3 28/05/2021 6 3 422 8 541,3 7 4 022 10 316,4 31/05/2021 4 1 711 4 192,0 26 4 022 10 115,3 01/06/2021 4 5 133 12 849,6 10 6 033 15 424,4 02/06/2021 4 5 133 12 935,2 7 4 022 10 236,0 03/06/2021 6 3 578 9 237,4 10 10 055 26 565,3 04/06/2021 3 1 711 4 363,1 2 2 011 5 208,5 07/06/2021 5 4 977 12 560,7 1 2 011 5 107,9 08/06/2021 1 1 711 4 380,2 9 6 033 16 007,6 09/06/2021 6 3 422 8 654,2 0 0 0 10/06/2021 6 5 133 12 565,6 1 2 011 5 015,4 11/06/2021 9 3 422 8 284,7 0 0 0 14/06/2021 5 1 711 4 209,1 0 0 0 15/06/2021 10 8 555 20 470,4 1 1 2,5 16/06/2021 4 5 133 11 600,6 0 0 0 17/06/2021 0 0 0 5 8 044 18 569,6 18/06/2021 5 1 711 3 866,9 0 0 0 21/06/2021 13 3 422 7 614,0 0 0 0 22/06/2021 6 1 711 3 853,2 5 2 011 4 565,0 23/06/2021 4 1 711 3 866,9 0 0 0 24/06/2021 1 1 2,2 4 4 023 9 152,3 25/06/2021 0 0 0 1 2 011 4 705,7 28/06/2021 3 1 711 3 866,9 23 9 276 22 168,2 29/06/2021 4 3 422 7 990,4 0 0 0 30/06/2021 5 3 422 8 247,0 5 2 011 4 906,8

