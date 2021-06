Navya : accélère son développement en Allemagne dans le cadre du projet SMO avec Valeo

Regulatory News:

Navya (FR0013018041- Navya) (Paris:NAVYA), un leader des systèmes de conduite autonome, lance de nouvelles expérimentations en Allemagne, premier marché de la Société avec 16 navettes commercialisées, dont 9 en 2020.

L’Allemagne représente l’un des principaux marchés pour les véhicules autonomes au plan mondial1. Désirant se positionner en tant que pionnier des solutions de mobilité autonome, l’Allemagne est le premier pays au monde à adopter un cadre juridique dédié aux véhicules autonomes de niveau 4, ouvrant la voie à de nombreuses applications commerciales. Ces nouvelles dispositions législatives adoptées au mois de mai 2021, qui autorisent la circulation de véhicules sans conducteur en service régulier sur route ouverte vont permettre d’accélérer le développement du secteur. Les récents déploiements confirment le développement de Navya en Allemagne, basé sur des expérimentations dans des environnements complexes et grâce à la collaboration d‘acteurs industriels de premier plan présents en Allemagne.

Navya a ainsi collaboré avec le groupe Valeo et d’autres partenaires en Allemagne pour le déploiement de 6 Autonom® Shuttle dans le cadre du projet SMO (Shuttle Modellregion Oberfranken). Réparties entre trois villes du nord de la Bavière (Hof, Rehau, Kronach), les navettes, actuellement en phase de déploiement, transportent des passagers sur route ouverte. Elles sont équipées par Valeo de capteurs et d’outils d’acquisition de données expérimentaux, en plus des composants déjà présents dans les systèmes de Navya. A l’instar des précédents déploiements, Navya a permis le transfert de connaissance grâce à la formation in situ des opérateurs. Les systèmes de conduite autonome Navya sont ainsi déployés sur les sites suivants :

- Hof : 2 Autonom® Shuttle circulent sur route ouverte au sein d’un parcours de 3 Kms reliant la gare au reste de la ville et comprenant un accès à une zone piétonne. L’opération est menée par Regionalbus Ostbayern GmbH, filiale de Deutsche Bahn, et est intégrée au réseau de transport public ;

- Rehau : 2 navettes assurent le transport sur la voie publique des employés de la Société Rehau AG, du parking aux usines et bâtiments administratifs. Ce service deviendra public au cours de l’année 2021 ;

- Kronach : 2 navettes déployées sont opérées par Omnibusverkehr Franken GmbH, filiale de Deutsche Bahn. Ce service vient compléter le réseau de transport public en effectuant un trajet de près de 3 Kms, de la ville haute jusqu’à la forteresse Rosenberg.

Avant ces expérimentations, Navya était présent outre-Rhin par le biais d’autres projets, avec près d’une vingtaine de déploiements, parmi lesquels :

- Regensbourg : depuis 2021, 2 navettes circulent sur route ouverte au sein d’un parcours opéré par Das Stadtwerk Regensburg Mobilität GmbH ;

- Berlin : le projet, opéré par BVG, a été clôturé mi-2020 et a permis le déploiement de 2 Autonom® Shuttle à l’hôpital de la Charité ;

- Francfort : plusieurs expérimentations de quelques mois ont été effectuées par RMV, notamment au sein de la clinique de Wiesbaden et autour de l’abbaye d’Eberbach ;

- Hambourg : un service sur route ouverte composé de 2 navettes et effectué par TUHH complète depuis fin 2019 le réseau de bus du village de Lauenburg/Elbe ;

- Sylt : une navette circulait jusqu’à fin 2020 dans le village de Keitum, sur l’île de Sylt.

L’ensemble de ces services offre aux habitants des villes concernées des solutions de mobilité innovantes qui facilitent leur quotidien tout en réduisant le trafic et améliorent la sécurité routière.

Etienne Hermite, Président du Directoire de Navya, a conclu : « Ces nouveaux déploiements au sein de sites présentant des défis technologiques majeurs confirment la bonne dynamique de Navya sur le marché allemand et consolide sa position d’acteur de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome de niveau 4. Alors même que l’Allemagne initie la première législation dédiée aux véhicules autonomes au niveau mondial, les nombreux projets auxquels Navya prend part dans ce pays sont autant de preuves de la valeur ajoutée de notre offre et de la maturité de notre technologie au service de solutions de mobilité innovantes. Aux côtés d’industriels de premier plan tels que Valeo, partenaire historique de Navya en France et outre-Rhin, la Société continue à développer sa technologie avec pour objectif d’offrir une solution commerciale, tant pour le transport de marchandises que de personnes ».

A propos de Navya

Créée en 2014, Navya est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de conduite autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, Navya ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de conduite autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, Navya a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 180 exemplaires ont été commercialisés dans 23 pays au 31 décembre 2020. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de Navya.

Navya est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

1 Source : Rapport « Autonomous Vehicles Readiness Index 2020 » de KPMG. L'Allemagne conserve la 4 place qu'elle occupait lors de la précédente édition de l'AVRI pour la technologie et l'innovation, où elle est en tête de la mesure de la capacité d'innovation et fait partie des cinq pays obtenant la meilleure note pour les partenariats industriels. L’Allemagne est 3e pour les brevets liés aux véhicules autonomes et pour les investissements dans les entreprises liées aux véhicules autonomes.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210607005672/fr/