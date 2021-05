Navya : annonce la mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2021 et rappelle les modalités de participation

Regulatory News:

Navya (Paris:NAVYA) (FR0013018041- Navya), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce la mise à disposition ce jour des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2021, qui se tiendra à 9h00 en présentiel au siège social de la Société, disponibles sur simple demande auprès de la Société, ainsi que sur le site Internet de la Société, rubrique Investisseurs / Assemblées Générales / Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2021.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, le projet du texte des résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à l’Assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 30 avril 2021.

Les documents ou informations relatifs à l’Assemblée Générale Mixte ainsi que le formulaire unique de vote sont accessibles via le site Internet de la Société au sein de l’espace dédié aux Assemblées Générales dans la section « Investisseurs », « Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2021 ».

Tout actionnaire peut se procurer dans les conditions prévues aux articles R.225-88 et R.225-89 du Code de commerce, les documents visés ci-dessus par simple demande écrite adressée au siège social de la Société situé 1 rue du Docteur Pierre Fleury Papillon - 69100 Villeurbanne.

Les actionnaires peuvent voter :

par internet via le service Votaccess ;

par correspondance ;

par procuration ;

ou assister physiquement à l’Assemblée Générale Mixte.

Par ailleurs, les actionnaires ont la possibilité de poser des questions écrites via l’adresse mail navya@newcap.eu en amont de l’Assemblée Générale, et ce jusqu’au 2 juin 2021 à zéro heure et en justifiant de leur qualité d’actionnaire.

Les modalités de tenue de l’Assemblée Générale Mixte pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2021 sur le site Internet de la Société.

A propos de Navya

Créée en 2014, Navya est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de conduite autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, Navya ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de conduite autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, Navya a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 180 exemplaires ont été commercialisés dans 23 pays au 31 décembre 2020. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de Navya.

Navya est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

