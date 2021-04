Navya : annonce le lancement d'un nouveau service de navettes autonomes à Saint-Quentin-en-Yvelines

Regulatory News:

Navya (Paris:NAVYA) (FR0013018041- Navya), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce le déploiement d’une flotte de 3 Autonom® Shuttle opérée par Keolis pour le compte d’Ile-de-France Mobilités (IDFM) au sein de l’agglomération de Saint-Quentin -en-Yvelines.

Les 3 navettes déployées circulent au sein d’un parcours d’une distance de 1,6 km sur route ouverte, c’est-à dire en cohabitation avec les autres usagers. Le trajet effectué comprend 4 arrêts, reliant la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines/Montigny-le-Bretonneux jusqu’à une zone périurbaine qui comporte plusieurs entreprises. Les navettes circulent toutes les 8 minutes en heure de pointe, du lundi au vendredi, de 7h30 à 20h. Elles sont intégrées à un trafic automobile dense. Le service vient compléter l’offre de transports en commun de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Dans le cadre de cette expérimentation, les usagers bénéficient de la gratuité du transport.

Inauguré le 31 mars 2021, ce projet lancé par Ile-de-France Mobilités en associant la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines est opéré par Keolis et doit s’étendre à minima jusqu’en juin 2022. Il s’agit du premier déploiement de navettes autonomes sur voie publique avec un engagement de niveau de service : une étape supplémentaire vers une intégration à plus grande échelle des navettes autonomes dans les services de transport public au quotidien. Le lancement de ce service répond parfaitement aux enjeux des collectivités à la recherche de solutions innovantes pour améliorer leur offre de transport.

Etienne Hermite, Président du Directoire de Navya, a déclaré : « Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires associés à ce projet qui marque une nouvelle étape dans l’intégration des navettes autonomes au sein d’un réseau de transport public existant. Navya est fier d’accompagner Keolis sur ce projet qui illustre parfaitement la valeur ajoutée d’un service de mobilité autonome dédié au premier/dernier kilomètre. Je suis convaincu que de nouvelles expérimentations similaires à celle de Saint-Quentin-en-Yvelines vont se développer au cours des prochains mois redessinant les modèles de transport de demain, au service des collectivités ».

A propos de Navya

Créée en 2014, Navya est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de conduite autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, Navya ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de conduite autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, Navya a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 180 exemplaires ont été commercialisés dans 23 pays au 31 décembre 2020. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de Navya.

Navya est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210331005414/fr/