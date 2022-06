Ne mentionnez pas l'inflation ! Le pari d'un démocrate du Nevada dans une année électorale difficile

Dans une année électorale où les sondages d'opinion montrent que l'inflation est la principale préoccupation des électeurs, Mme Cortez Masto fait le pari que le fait de contourner le sujet sur la pointe des pieds, tout en mettant en avant son rôle dans la fourniture de l'aide COVID aux habitants du Nevada, lui permettra de survivre à un environnement politique brutal.

Les analystes affirment que sa stratégie, qui consiste également à attaquer son probable adversaire républicain pour son soutien à la réduction du droit à l'avortement, est probablement le meilleur espoir de survie d'un candidat démocrate à une époque où le président américain Joe Biden, un démocrate, a un faible taux d'approbation et où l'inflation n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans.

"Si vous lui posez une question sur l'inflation, elle voudra parler de n'importe quoi d'autre, et surtout de la question de l'avortement, car comme beaucoup de démocrates, elle considère que c'est une question gagnante alors que l'inflation est une question impossible", a déclaré Jon Ralston, un commentateur politique chevronné du Nevada.

La question de savoir si une telle stratégie peut réussir est ouverte. Lors d'une douzaine d'entretiens avec des électeurs à Las Vegas, 11 ont déclaré qu'ils votaient habituellement pour les démocrates. Pourtant, un seul a déclaré qu'il allait certainement voter pour Cortez Masto en novembre. La plupart étaient indécis, consternés par l'inflation élevée et reprochant aux démocrates de ne pas faire assez pour faire baisser les prix.

Le Nevada fait partie d'une poignée de courses sénatoriales à suspens en novembre qui décideront du contrôle de la chambre haute actuellement contrôlée par les démocrates.

Le parti au pouvoir souffre presque toujours dans les urnes lors de la première élection de mi-mandat après l'élection d'un nouveau président. Les démocrates craignent qu'avec l'inflation ajoutée au panorama cette année, les résultats - en particulier à la Chambre des représentants - soient mauvais.

BLITZ PUBLICITAIRE

Dans les publicités à la télévision et sur les plateformes de médias sociaux, Mme Cortez Masto met l'accent sur les milliards de dollars qu'elle a contribué à obtenir pour les Névadiens dans le cadre de l'aide en cas de pandémie. Au plus fort de l'épidémie de COVID, l'État - qui dépend fortement du tourisme et des revenus du jeu - était essentiellement fermé.

Cette aide comprenait des allocations de chômage, des paiements en espèces, une aide fédérale spéciale pour les industries du voyage et du jeu, et des renflouements qui ont aidé près de 120 000 entreprises du Nevada.

En avril 2020, le Nevada avait un taux de chômage de plus de 28 %, l'un des plus élevés des États-Unis. Le mois dernier, ce taux était tombé à 5 %, avec des emplois et des revenus de jeux d'argent à Las Vegas revenus à des niveaux pré-pandémiques. C'est une reprise économique dans laquelle Cortez Masto revendique un rôle clé.

Jusqu'au 8 mai, date des dernières données disponibles, Cortez Masto avait déjà diffusé des publicités télévisées plus de 4 600 fois, contre moins de 1 000 pour ses adversaires républicains.

Les assistants de campagne de Cortez Masto reconnaissent que le mot "inflation" est absent de ses publicités, tweets et déclarations publiques. Mais ils soulignent qu'elle parle fréquemment de ses efforts pour réduire le coût des médicaments, du logement, de l'essence et des soins de santé, et qu'elle aborde donc implicitement l'inflation.

Par exemple, en mars, elle a présenté un projet de loi visant à réduire le coût de l'insuline, et elle a obtenu des exemptions dans les programmes de dépenses fédérales pour aider à créer des emplois dans l'État.

"Elle connaît les défis auxquels les Névadiens sont toujours confrontés, y compris l'inflation", a déclaré Josh Marcus-Blank, un porte-parole de la campagne de Cortez Masto.

L'AIDE, UN LOINTAIN SOUVENIR

Billy Vassiliadis, conseiller politique démocrate de longue date au Nevada, estime que Cortez Masto poursuit la bonne stratégie.

"Elle a joué un rôle déterminant dans l'obtention d'un grand nombre d'aides. Elle a un capital dans lequel elle peut puiser", a déclaré Vassiliadis, qui ne conseille pas la campagne.

L'une des publicités de Cortez Masto met en scène une femme de ménage d'un hôtel de Las Vegas, Gladis Blanco. "Lorsque le COVID a fait son apparition, il y avait de quoi s'inquiéter", dit Mme Blanco. "J'étais très inquiète de gagner ma vie alors que personne ne venait au Nevada. Catherine Cortez Masto a mené le combat pour protéger le Nevada et s'est assurée que nous recevions l'aide dont nous avions besoin."

Cette aide est un lointain souvenir pour Vanessa Hernandez, 29 ans, qui travaille à l'hôtel-casino Bellagio sur le Strip de Las Vegas.

Elle a été mise à pied pendant plus d'un an durant l'arrêt de la pandémie. Elle a reçu des allocations de chômage et des versements en espèces de l'administration Biden pendant cette période, une bouée de sauvetage.

Pourtant, ce soulagement, que Mme Cortez Masto dit avoir contribué à apporter, a été pratiquement oublié par cette mère de quatre enfants qui dit que les prix élevés d'aujourd'hui sont brutaux pour elle avec son salaire horaire de 21,27 $. Elle vote normalement démocrate mais est indécise cette année, incertaine que Cortez Masto et les démocrates puissent faire baisser les coûts.

"À qui pouvez-vous faire confiance maintenant ? Ils disent une chose et en font une autre", a déclaré Hernandez lors d'une interview à son domicile.

Priscilla Morales, 31 ans, coiffeuse, a voté pour Biden. Elle ne sait pas si elle votera pour Cortez Masto en novembre.

"L'inflation est un énorme problème pour tout le monde", a-t-elle déclaré devant son domicile. "C'est très injuste. Je viens de la classe ouvrière. Je veux que les politiciens aient un contrôle sur ce problème."

L'inflation supérieure à la moyenne est un problème qui touche de nombreux pays, causé par une hausse de la demande et un manque d'offre dans le sillage de la pandémie, ainsi que par le conflit en Ukraine qui affecte les coûts de la nourriture et de l'énergie. Mais les républicains et certains économistes accusent M. Biden et ses collègues démocrates d'exacerber la situation aux États-Unis avec des niveaux élevés de dépenses et de réglementation gouvernementales.

Le probable adversaire républicain de Mme Cortez Masto, Adam Laxalt, ancien procureur général de l'État, la rend responsable de l'inflation, tout comme M. Biden. C'est la principale ligne d'attaque des républicains dans tout le pays.

"Catherine Cortez Masto n'a été rien d'autre qu'un tampon pour l'agenda de Biden poussant les prix à des niveaux records", a déclaré Laxalt dans une déclaration à Reuters.

Dans des publicités télévisées et sur Facebook, Cortez Masto attaque Laxalt sur son soutien aux restrictions du droit à l'avortement et sur ses efforts pour renverser la victoire de Biden en 2020 contre Donald Trump, qui a soutenu Laxalt dans cette élection.

Il y a un autre mot que Cortez Masto mentionne rarement lorsqu'elle fait campagne : Biden. Sa cote de popularité est tombée la semaine dernière à 36%, le niveau le plus bas de sa présidence, poussé par le mécontentement sur sa gestion de l'économie.

"Elle fait tout ce qu'elle peut pour ne pas parler de l'administration Biden", a déclaré Ralston, le commentateur politique. "Mais se détacher de Biden va être très, très difficile".