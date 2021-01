Nelipak nomme Pat Chambliss au poste de président-directeur général ; Roger Prevot conserve son poste de président du conseil d'administration

CRANSTON, Rhode Island, 05 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nelipak® Corporation (« Nelipak »), un leader mondial dans les emballages flexibles et rigides pour les secteurs des produits pharmaceutiques et des appareils médicaux, a annoncé aujourd'hui la nomination de Pat Chambliss au poste de président-directeur général de l'entreprise. M. Chambliss, actuel président et directeur de l'exploitation de Nelipak, apporte au poste de président-directeur général une vaste expérience de direction dans le secteur du conditionnement, notamment acquise dans le cadre de ses fonctions précédentes chez Packaging Dynamics Corporation et Novolex. M. Chambliss a commenté : « Je suis impatient de diriger Nelipak vers la prochaine phase de son développement avec une volonté continue de viser l'excellence en matière d'innovation, de croissance et d'exécution opérationnelle. »



M. Chambliss succèdera à Roger Prevot en tant que président-directeur général de la société. M. Prevot conservera son poste de président du conseil d'administration, qu'il occupe depuis l'acquisition de Nelipak par Kohlberg & Company en juillet 2019. M. Prevot a commenté : « J'ai eu l'occasion de travailler aux côtés de Pat pendant de nombreuses années, et ses antécédents remarquables ainsi que ses fortes valeurs professionnelles et personnelles en font un successeur remarquable pour diriger Nelipak vers l'avenir. Je suis fier des réalisations que nous avons accomplies chez Nelipak et je suis ravi de voir le succès se poursuivre sous la direction de Pat. »

Seth H. Hollander, partenaire de Kohlberg, a commenté : « Au nom du conseil d'administration de Nelipak, je tiens à remercier sincèrement Roger pour ses services rendus à l'entreprise et je suis impatient de le voir poursuivre son rôle de président du conseil d'administration. M. Roger a joué un rôle déterminant dans la création de l'actuelle Nelipak et l'intégration de l'ancienne activité européenne de conditionnement pour les soins de santé de Bemis Corporation. Grâce à sa vision, Nelipak est bien positionnée pour continuer à concrétiser des initiatives de transformation et à favoriser l'excellence continue. » M. Hollander a poursuivi : « En tant que président et directeur de l'exploitation, Pat a joué un rôle déterminant dans les opérations quotidiennes de premier plan, y compris les initiatives qui positionnent l'entreprise pour sa croissance future par le biais d'investissements internes et d'acquisitions stratégiques. La promotion de Pat au poste de PDG est une progression naturelle qui reflète son leadership réussi chez Nelipak. Nous sommes ravis qu'il prenne ses fonctions de PDG et dirige Nelipak tout au long de sa prochaine phase de croissance. »

Pour tout complément d'information sur Nelipak et sa gamme de produits, veuillez consulter le site www.nelipak.com.

À propos de Nelipak® Healthcare Packaging

Nelipak Healthcare Packaging est le chef de file mondial des emballages rigides et flexibles personnalisés utilisés pour les dispositifs médicaux de classe II et III, ainsi que pour les médicaments distribués en pharmacie. L'entreprise exploite des salles blanches stratégiquement situées afin de répondre aux exigences les plus strictes des clients en matière d'emballage. Grâce à leur expérience, les équipes de conception, de développement, de prototypage, de production et de qualité en interne de Nelipak proposent des plateaux et blisters médicaux, des systèmes d'operculage et des poches d'isolement stériles flexibles, des plateaux à usage chirurgical, des scelleuses personnalisées et d'autres services à valeur ajoutée. Constituée de plus de 1 400 collaborateurs, l'entreprise possède dix sites de production, dont cinq sur le continent américain (à Cranston dans l'État de Rhode Island, Whitehall en Pennsylvanie, Phoenix en Arizona, Humacao à Puerto Rico, San Jose au Costa Rica) et cinq en Europe (Venray aux Pays-Bas, Galway en Irlande, Clara en Irlande, Derry en Irlande du Nord et Elsham en Angleterre). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.nelipak.com.

Nelipak® Healthcare Packaging est une marque déposée de Nelipak Corporation

À propos de Kohlberg & Company, LLC

Kohlberg & Company, LLC (« Kohlberg ») est une société financière privée située à Mount Kisco, dans l'État de New York. Depuis sa fondation en 1987, Kohlberg a organisé neuf fonds privés de capital-investissement, qui lui ont permis de réunir plus de 10 milliards de dollars de fonds propres. Au cours de ses 33 années d'existence, Kohlberg a finalisé 82 plateformes d'investissement et près de 200 acquisitions complémentaires, avec une valeur de transaction globale dépassant 20 milliards de dollars. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.kohlberg.com.

