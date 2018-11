Neoditel présente son offre de gestion déléguée des télécoms : TelcoPILOT

Neoditel, spécialiste de la gestion des moyens télécoms, accompagne les entreprises dans la bonne gestion de leur poste télécom en présentant une offre intégrée permettant de s'appuyer sur des équipes et des outils adaptés à leurs besoins opérationnels.

Concrètement, l'offre de gestion déléguée des télécoms s'appuie sur différents éléments complémentaires : experts, outils, méthodologie et préconisations. Autant de points-clés qui permettent de couvrir son projet de bout en bout et de bénéficier de conseils permettant d'ajuster en permanence ses services télécoms, et ce aux meilleurs tarifs.

L'offre TelcoPILOT est composée de deux grands piliers :

Le Pilotage financier : cette brique inclut le contrôle et la correction des factures télécoms, la génération et l'envoi de reporting sur mesure (Excel), mais aussi la présentation de préconisations d'économies lors des Comités de Pilotage trimestriels.

Le Service Desk de Neoditel : les équipes prennent en charge toutes les demandes en rapport avec le poste télécom des clients (souscriptions, résiliations, positionnement d'options, achats, SAV.) via une Hotline accessible par numéro et boîte mails dédiés. La traçabilité des demandes est directement assurée par une plateforme de ticketing qui permet aux clients Neoditel un suivi en direct. Cette transparence offre une réelle valeur ajoutée aux clients qui sont alors en mesure d'avoir une vue précise du traitement de leurs opérations télécoms.

L'offre TelcoPILOT est adaptée à toutes les tailles d'entreprises et prend en compte leurs spécificités. Pour autant, elle est particulièrement efficace pour les ETI et grands comptes qui gèrent des parcs télécoms étendus et s'appuient sur des services fournis par différents opérateurs.

Pascal LENCHANT, Fondateur et Président de Neoditel « Le pilotage du poste télécom ne peut être réalisé de manière artisanale. L'externalisation de cette tâche auprès d'experts est un point-clé pour les entreprises qui souhaitent conjuguer performance et approche financière adaptée. Avec la complexité des offres proposées par les opérateurs, il est plus que jamais nécessaire de gérer ses postes télécoms fixes et mobiles de manière industrielle pour positionner le levier télécom comme un relai de croissance durable. Les équipes de Neoditel ont conçu TelcoPILOT pour répondre à cet objectif stratégique. »

