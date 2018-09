Neoen : enregistrement du document de base

19/09/2018 | 08:24

Neoen, producteur indépendant français d'énergie exclusivement renouvelable, fait part de l'enregistrement de son document de base auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), première étape de son projet d'introduction en bourse.



L'augmentation de capital envisagée d'environ 450 millions d'euros vise à permettre à Neoen de réaliser son programme d'investissement et d'atteindre à fin 2021 une capacité en exploitation et en construction d'au moins 5 GW (contre 2 GW aujourd'hui).



Impala, l'actionnaire majoritaire de Neoen, a annoncé publiquement qu'il souscrirait à l'offre et avait l'intention de demeurer l'actionnaire majoritaire de cette société dont le bilan dépasse désormais deux milliards d'euros.



