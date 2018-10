04/10/2018 | 08:01

Neoen lance son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris et annonce la fourchette indicative de prix par action.



' Fondé en 2008, Neoen est le premier producteur indépendant français d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde. Avec une capacité en exploitation et en construction de près de 2 GW à ce jour, et plus de 1 GW de projets additionnels sécurisés, Neoen est en forte croissance et a doublé́ de taille en l'espace de 24 mois ' indique la direction.



La fourchette indicative de prix de l'offre a été fixée entre 16 et 19 euros par action. Le début des négociations des actions Neoen sur le marché réglementé d'Euronext Paris est prévu le 17 octobre 2018 sous la forme de promesse d'actions.



La taille initiale de l'offre est d'environ 640 millions d'euros sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix et avant exercice de l'option de surallocation, dont environ 450 millions d'euros d'actions nouvelles, et environ 164 et 26 millions d'euros d'actions respectivement cédées par le FPCI Capenergie II et le FPCI Fonds ETI 2020.



En cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, le montant global de l'offre pourrait ainsi être porté à un maximum de 711,5 millions d'euros.



L'offre et l'admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext Paris ont pour objectif de permettre à la Société de financer la poursuite de sa croissance via la mise en service de nouvelles centrales de production d'énergie renouvelable.



En 2017, Neoen affichait un chiffre d'affaires de 139 M, pour un EBITDA courant de 102 ME, un résultat opérationnel courant de 60,7 ME et un résultat net de 7,4 ME. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 102 ME au 1er semestre 2018, pour un EBITDA courant de près de 80 ME, un résultat opérationnel courant de 49,2 ME et un résultat net de 8,3 ME.



