Neptune prévient que les investissements néerlandais sont menacés si aucune déduction fiscale exceptionnelle n'est accordée.

Neptune, le plus grand producteur de gaz offshore de la mer du Nord néerlandaise, déclare qu'il a l'intention d'investir environ 1 milliard de dollars aux Pays-Bas au cours des cinq prochaines années et qu'un milliard de dollars supplémentaire est disponible pour la réaffectation des infrastructures offshore afin de soutenir le captage et le stockage du carbone, ainsi que la production d'hydrogène.

Dans le cadre d'un effort à l'échelle de l'Union européenne visant à protéger les ménages et les entreprises contre les factures d'énergie astronomiques, le gouvernement néerlandais a proposé une augmentation temporaire de la taxe de vente à un taux fixe de 65 % pour le gaz vendu au-dessus de 50 cents par mètre cube pour 2023 et 2024. En outre, il prévoit de prélever un impôt supplémentaire sur les bénéfices du pétrole et du gaz, rétroactivement à partir du 1er janvier 2022.

Neptune a demandé au gouvernement néerlandais "d'introduire une allocation d'investissement" et a ajouté que si les plans d'imposition actuels se poursuivent sans changement, les capitaux seront déplacés vers des pays où ils peuvent obtenir un meilleur retour sur investissement.

"Si soudainement nous sommes imposés à un taux d'imposition effectif supérieur à 100 %, et que nous n'avons pas de déduction pour investissement, nous allons essentiellement allouer les ressources à d'autres projets dans d'autres pays, et donc, vous savez, vous commencez à produire moins aux Pays-Bas", a déclaré à Reuters le directeur financier Armand Lumens.

La Grande-Bretagne a introduit en mai un impôt sur les bénéfices exceptionnels de 25 % pour les producteurs de pétrole et de gaz de la mer du Nord, mais chaque tranche de 91 pence de la livre de cet impôt peut être compensée par de futurs investissements dans le pétrole et le gaz.

Si Neptune s'est dit favorable à des taxes plus élevées pour alléger le fardeau de certains, il espère que les Pays-Bas envisageront un modèle comme la Grande-Bretagne ou la Norvège, où des déductions fiscales sont autorisées dans le secteur.

Neptune a déclaré avoir le soutien d'autres producteurs de la mer du Nord et avoir discuté de l'idée d'une allocation d'investissement avec le ministère néerlandais des finances.

Un fonctionnaire du ministère n'a pas pu confirmer immédiatement que des réunions sur un abattement fiscal avaient eu lieu ou fournir des commentaires supplémentaires.

Les Pays-Bas, comme de nombreux autres pays européens, se démènent pour remplacer le gaz russe par des sources alternatives après l'invasion de l'Ukraine. Il existe des réserves inexploitées en mer du Nord que Neptune pourrait aider à mettre sur le marché.