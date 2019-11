Nestlé : 1ère Blockchain en nutrition infantile avec Carrefour

14/11/2019 | 12:00

Nestlé et Carrefour poursuivent leur collaboration sur la plateforme IBM Food Trust, et annoncent aujourd'hui la première Blockchain sur leur gamme de lait infantile Guigoz (C ) Bio 2 et 3.



Cette nouvelle réussite a été rendue possible grâce à la solution technique d'IBM Food Trust, fondée sur la technologie de Blockchain Hyperledger.



' La Blockchain vient ainsi renforcer la transparence et participe à la transition alimentaire sur des produits de très haute qualité, comme l'attendent les parents sur la nutrition infantile ' indique le groupe.



Les laits infantiles des Laboratoires Guigoz, Guigoz BIO 2 et 3 sous Blockchain seront disponibles dans tous les circuits de distributions habituels, y compris en dehors des magasins Carrefour.



' Grâce à un simple scan du QR code depuis son smartphone, chaque consommateur pourra accéder à l'ensemble de ces informations '.



