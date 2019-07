Nestlé : Liberum réitère son avis, la croissance s'accélère

26/07/2019 | 11:17

Liberum maintient sa recommandation 'conserver' sur le titre Nestlé, avec un objectif de cours de 95 francs suisses, alors que le géant agroalimentaire suisse a déclaré que la croissance organique de ses ventes s'était accélérée à 3,9% au deuxième trimestre.



'Les efforts du PDG Mark Schneider pour orienter le groupe vers un meilleur équilibre entre expansion de la marge et croissance du chiffre d'affaires portent leurs fruits', indique le bureau d'analyses britannique.



Selon Liberum, un portefeuille allégé axé sur les marchés à forte croissance devrait permettre une amélioration supplémentaire. Le bureau d'analyse encourage un rythme de changement accéléré, les catégories à forte croissance de Nestlé affichant également des marges plus élevées.



