Nestlé : annonce des efforts contre le changement climatique

12/09/2019 | 14:45

Nestlé annonce vouloir accélérer ses efforts pour lutter contre le changement climatique. Le groupe s'engage à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050.



Nestlé rejoint ainsi l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris, à savoir limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 ° C.



Avant le Sommet sur l'action pour le climat du Secrétaire général des Nations Unies ce mois-ci, Nestlé signera l'engagement 'L'ambition des entreprises à 1,5 ° C'.



Au cours des quatre dernières années, Nestlé a aligné ses objectifs sur des objectifs scientifiques afin de maintenir la hausse de température en dessous de 2 ° C. La société est déterminée à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique.



' Le changement climatique est l'une des plus grandes menaces auxquelles nous sommes confrontés en tant que société. C'est également l'un des plus grands risques pour l'avenir de notre entreprise', a déclaré Mark Schneider, directeur général de Nestlé.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.