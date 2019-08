Nestlé : dans le vert avec des propos de broker

01/08/2019 | 15:45

Nestlé avance de 0,5% à Zurich, sur fond de propos positifs de Liberum qui réaffirme son conseil 'conserver' et remonte son objectif de cours de 95 à 107 francs suisses sur le titre du géant agroalimentaire helvétique.



Selon l'intermédiaire financier, les résultats du groupe pour son premier semestre 2019 ont illustré notamment 'un rythme plus rapide de réalisation des marges et une croissance organique des ventes améliorée'.



'La rentabilité s'améliore, la direction se séparant des activités en sous-performance et non stratégiques tout en accentuant sa concentration sur les catégories en croissance plus rapide', ajoute le broker.



