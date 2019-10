Nestlé : ouvre une usine pour les produits Gerber en Chine

31/10/2019 | 17:21

Nestlé annonce l'ouverture de l'usine Nestlé Gerber Nutripuff à Shuangcheng, Harbin. Cet événement marque la première production officielle de Gerber Nutripuff en Chine, ce qui constitue une étape importante pour une marque internationale leader dans le domaine de la nutrition infantile.



L'investissement total de cette nouvelle usine s'élève à environ 100 millions de RMB. La chaîne de fabrication a une capacité de production annuelle d'environ 1 400 tonnes.



Rashid Qureshi, Directeur général de Nestlé en Chine, a déclaré : ' Cette nouvelle usine représente le dernier investissement de Nestlé à Shuangcheng et témoigne de la grande confiance de Nestlé et de son ferme engagement envers le marché chinois.'



