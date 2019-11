Nestlé : programme de recyclage à New York

15/11/2019 | 15:41

Nestlé annonce un programme avec le New York City Department of Sanitation et Sims Municipal Recycling pour encourager New York à recycler ses capsules de café Nespresso et d'autres éléments en aluminium léger.



'Les New-Yorkais pourront ainsi recycler tous leurs petits produits en aluminium dans la même poubelle de recyclage, comme ils le font pour le plastique, le verre ou d'autres matériaux', explique le groupe helvétique.



Selon Nestlé, cette collaboration pourra potentiellement réduire les 43.000 tonnes de papier d'aluminium et d'autres matériaux mixtes qui finissent actuellement dans des décharges locales chaque année.



