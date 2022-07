Nestlé relève ses perspectives de croissance organique, réduit ses prévisions de marge

Le bénéfice net du plus grand groupe alimentaire du monde est tombé à 5,2 milliards de francs suisses (5,42 milliards de dollars) et la marge du bénéfice d'exploitation commerciale sous-jacente a baissé à 16,9 % au premier semestre 2022, contre 17,4 % l'année précédente, a déclaré le fabricant des barres chocolatées KitKat et des soupes Maggi dans un communiqué.

Le bénéfice net a été inférieur aux prévisions moyennes de 5,815 milliards de francs suisses d'un consensus établi par la société https://www.nestle.com/investors/analysts-consensus, tandis que la marge a été légèrement supérieure aux attentes.

(1 $ = 0,9589 franc suisse)