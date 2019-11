Nestlé : soutien au développement du RADD

01/11/2019 | 09:50

Nestlé indique rejoindre une coalition de producteurs et d'acheteurs d'huile de palme pour le développement d'un système de surveillance des forêts par radar, sous le nom Radar Alerts for Detecting Deforestation (RADD).



Développé par Wageningen University and Satelligence et favorisé par World Resources Institute, RADD fera des alertes sur la déforestation disponibles publiquement sur Global Forest Watch et Global Forest Watch Pro.



Le soutien du groupe agroalimentaire suisse à ce projet s'inscrit dans son engagement en faveur des produits vérifiés sans déforestation, qui représentent actuellement 77% de ses achats de matières premières clés, chiffre qu'il veut porter à plus de 90% à fin 2020.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.