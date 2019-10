Nestlé versera plus de 18 mds d'euros aux actionnaires et réorganise Nestlé Waters

(Actualisation: précisions sur la distribution aux actionnaires, réorganisation de Nestlé Waters, remaniement de la direction de Nestlé, contexte, précisions sur le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2019, commentaires d'analyste, réaction en Bourse)

PARIS/LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Nestlé a annoncé jeudi la distribution d'un montant pouvant atteindre 20 milliards de francs suisses (18,18 milliards d'euros) à ses actionnaires entre 2020 et 2022, ainsi qu'une vaste réorganisation de son activité d'eau en bouteille, dont la croissance a calé. Le groupe agroalimentaire suisse a par ailleurs fait état d'une croissance de 2,9% de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année.

"La distribution devrait se faire principalement sous la forme d'un programme de rachats d'actions dès janvier 2020. Le conseil d'administration pourrait envisager de verser une partie du montant total sous la forme d'un ou de plusieurs dividendes spéciaux durant la période de 2020 à 2022", a indiqué Nestlé dans un communiqué, en précisant que le volume des rachats d'actions mensuels et le versement d'éventuels dividendes exceptionnels dépendraient des conditions de marché.

"Cette décision reflète la capacité qu'a Nestlé à générer durablement des niveaux élevés de liquidités ainsi que les importantes entrées de fonds provenant de cessions," a souligné le groupe dans son communiqué.

Nestlé Waters perd son autonomie

Par ailleurs, Nestlé Waters, qui est actuellement une division autonome gérée au niveau mondial depuis son siège social en France, deviendra une activité gérée localement dans les différentes régions du groupe.

"Le conseil d'administration de Nestlé a décidé d'intégrer l'activité Nestlé Waters dans les trois zones géographiques du groupe à compter du 1er janvier 2020", a déclaré le groupe dans un communiqué. Nestlé créera une "unité d'affaires stratégique" dédiée qui sera dirigée par Patricia Bula, membre de la direction générale et responsable des unités d'affaires stratégiques, du marketing et des ventes.

En raison de cette réorganisation, Maurizio Patarnello, directeur général adjoint et responsable de Nestlé Waters, quittera ses fonctions le 31 décembre 2019. Il continuera de conseiller Nestlé Waters "afin de garantir une transition harmonieuse au sein de la nouvelle structure organisationnelle", a souligné Nestlé dans un communiqué.

La réorganisation de l'activité d'eau en bouteille reproduit celle mise en place dans la nutrition infantile par l'administrateur délégué de Nestlé, Mark Schneider. Les résultats de cette branche se sont améliorés depuis ce changement, selon le groupe.

Nestlé Waters emploie actuellement 28.000 personnes. Un porte-parole a refusé d'indiquer si la réorganisation entraînerait des suppressions d'emplois. Le groupe a toutefois souligné dans son communiqué qu'elle serait soumise "à consultation du personnel où cela sera nécessaire". L'eau en bouteille représente environ 8% du chiffre d'affaires total de Nestlé et moins de 5% de ses bénéfices, selon le courtier Jefferies.

Dans le sillage de la réorganisation de Nestlé Waters et du départ de Maurizio Patarnello de la direction générale, Nestlé a nommé Sanjay Bahadur, actuellement responsable acquisitions et développement des affaires, au poste de directeur général adjoint et membre de la direction générale à compter du 1er janvier 2020. Il prendra la tête de la nouvelle fonction "group strategy and business development", "qui aidera Nestlé à identifier des opportunités stratégiques de croissance internes et externes", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Des résultats sur neuf mois en demi-teinte

Nestlé a également annoncé jeudi que son chiffre d'affaires s'était établi à 68,37 milliards de francs suisses (62,14 milliards d'euros) sur les neuf premiers mois de l'année, contre 66,42 milliards de francs un an auparavant, soutenu par les activités du groupe au Brésil et aux Etats-Unis. Les analystes anticipaient un chiffre d'affaires de 68,74 milliards de francs, d'après le consensus fourni par le groupe.

La croissance organique, qui exclut les effets de change et de périmètre, a atteint 3,7% sur la période, conformément aux attentes des analystes, et a été essentiellement soutenue par la hausse des volumes. La croissance interne réelle, qui exclut les effets de change, de périmètre et les variations de prix, a atteint 3%.

Dans l'eau en bouteille, le chiffre d'affaires a stagné au cours des neuf premiers mois de l'année, tandis que les volumes ont diminué de 2,2%.

L'eau est une "catégorie problématique" pour Nestlé, expliquait Martin Deboo, analyste chez Jefferies, au début du mois, en ajoutant que le groupe perdait des parts de marché dans ce secteur aux Etats-Unis, son principal marché. L'an dernier, Nestlé a commencé à commercialiser de l'eau gazeuse et aromatisée sous les marques Poland Spring, Arrowhead et d'autres marques aux Etats-Unis, mais le groupe peine à se distinguer dans un segment de plus en plus encombré.

Jeudi, Nestlé a indiqué que la croissance organique de Nestlé Waters avait été nulle en Amérique du Nord et avait diminué en Europe au cours des neuf premiers mois de 2019. Les fabricants d'eau en bouteille, en Europe notamment, sont confrontés aux pressions des consommateurs et des régulateurs concernant l'utilisation de plastique à usage unique.

En dépit des ces performances en demi-teinte, Nestlé a confirmé ses objectifs pour 2019, à savoir une croissance organique des ventes aux alentours de 3,5% et une marge opérationnelle courante récurrente d'au moins 17,5%. Le bénéfice récurrent par action à taux de change constants et la rentabilité du capital sont attendus en hausse, a précisé le groupe.

Le groupe a par ailleurs indiqué que la revue stratégique de son activité de charcuterie Herta se poursuivait et devrait être terminée d'ici à la fin de l'année.

A 11h30, l'action Nestlé cédait 1%, à 105,04 francs suisses.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones et Saabira Chauduri, The Wall Street Journal. ed: ECH

(Pietro Lombardi et Max Bernhard, Dow Jones Newswires ont contribué à cet article)

