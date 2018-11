Net recul de la production industrielle en septembre en France

La seule production manufacturière (hors énergie) a elle baissé de 2,1%.

L'Insee a révisé dans le même temps à 0,2% la hausse de la production industrielle d'août, annoncée à 0,3% précédemment, ainsi que celle de la production manufacturière du même mois à 0,4% contre 0,6% précédemment.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un recul de 0,3% de la production industrielle du mois de septembre.

Sur l'ensemble du troisième trimestre, la production industrielle affiche une hausse de 0,7% et la production manufacturière progresse de 0,5%.

Sur un an, sa progression ressort à 0,8% et celle de la production manufacturière s'établit à 0,9%.

En septembre, la production a reculé de 3,8% dans les matériels de transport, la baisse s'atténuant dans l'automobile (-0,3% après -5,2% en août) mais s'accentuant dans les autres matériels de transport (-6,2% après -1,5%).

La production se contracte aussi dans les biens d'équipements (-3,5% après +1,1%), les industries agroalimentaires (-1,4% après +0,5%) et les "autres industries" (-1,5% après +1,3%), en particulier le textile, habillement, cuir et chaussure (-5,8% après -0,3%).

En revanche, elle est quasi stable dans les industries extractives, l'énergie et l'eau (-0,1% après -1,3%) et se redresse dans la cokéfaction et le raffinage (+0,9% après -1,3%).

