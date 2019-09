Net recul des mises en circulation de voitures neuves en août

Zurich (awp) - Le nombre de voitures neuves mises en circulation en Suisse et au Liechtenstein a affiché un net déclin en août sur un an, avec un repli marqué des motorisations diesel. Les propulsions alternatives et notamment les véhicules hybrides ont par contre enregistré un fort engouement.

Quelque 19'437 voitures neuves ont été mises en circulation pendant le mois sous revue, une baisse de 9,5% comparé à août 2018, a précisé mardi la fédération Auto-Suisse dans un communiqué.

Alors que les diesels ont lourdement chuté (-20,9%), les propulsions alternatives ont bondi de 61,2%. Les hybrides essence (+3,4%) et diesel (+249,4%), ainsi que les véhicules électriques (+99,7%) ont été plébiscités par les conducteurs.

La tendance est semblable depuis le début de l'année, avec un repli de 1,4% à 202'091 nouvelles voitures mises en circulation, dont une baisse de 12,7% des diesel.

Entre janvier et fin août, les propulsions alternatives se sont envolées de 70,8%, notamment les hybrides essence (+37,3%) et diesel (+533,6%) et les voitures électriques (+148,2%).

"A fin août, plus de voitures neuves à propulsion alternative ont été immatriculées que sur l'ensemble de l'année 2018", a précisé le porte-parole de la faîtière Christoph Wolnik.

En matière de marques, les conducteurs plébiscitent toujours Volkswagen, qui détient une part de marché de 11,3%, suivi par Mercedes (8,3%), BMW (7,8%) et Skoda (7,7%).

