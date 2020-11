En M€

Données non auditées 2018-2019 2019-2020 Variation 9 mois 546,8 460,6 -15,8% 4ème trimestre 181,6 168,6 -7,1% 12 mois 728,4 629,2 -13,6%

Après un troisième trimestre (avril-juin) fortement impacté par la crise sanitaire Covid-19 et la fermeture des sites de production pendant quasiment 2 mois, le Groupe Plastivaloire réalise un 4ème trimestre (juillet-septembre) solide en enregistrant un chiffre d'affaires de 168,6 M€, en recul limité de -7,1%. L'amélioration progressive des taux d'utilisation s'est poursuivie durant tout le trimestre. Le Groupe démontre ainsi la bonne résilience de son activité dès que le contexte se normalise.

La reprise a été logiquement plus rapide sur la zone Europe1 qu'en Amérique (Etats-Unis – Mexique) compte tenu du décalage dans l'évolution géographique de la pandémie. En Europe, le Groupe enregistre ainsi un chiffre d'affaires de 146,1 M€, en baisse de seulement -4,9%. Dans cette zone, le trimestre est marqué par le démarrage du nouveau site de production en République Tchèque (0,7 M€ de chiffre d'affaires). La zone Amérique a contribué pour 22,5 M€ au chiffre d'affaires, soit une évolution de -18%, mais avec une tendance qui s'améliore mois après mois.

Cette nette amélioration de l'activité permet au Groupe de générer un chiffre d'affaires annuel de 629,2 M€ et d'atténuer le recul annuel à -13,6% (-14,6% en organique). L'essentiel de cette baisse a été concentré sur le 3ème trimestre de l'exercice. Géographiquement, le chiffre d'affaires annuel se répartit à 87,8% en Europe (552,6 M€, -13,0%) et 12,2 % en Amérique (76,6 M€, -18%).

Le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur Automobile (pièces et outillages) ressort à 514,0 M€, soit 81,7% de l'activité du Groupe (80,2% en 2018-2019). Le secteur Industries (pièces et outillages) contribue pour 115,2 M€, soit 18,3% du chiffre d'affaires annuel (19,8% en 2019-2020).

Marge d'EBITDA annuelle attendue autour de 7%

Grâce à la gestion réactive de ses coûts et aux mesures de flexibilité et d'accompagnement mises en place dans chaque pays, le Groupe est parvenu à atténuer l'impact de la baisse brutale d'activité sur sa rentabilité. La marge d'EBITDA annuelle devrait ainsi se situer autour de 7% du chiffre d'affaires, en recul limité d'environ 3 points par rapport à l'exercice précédent.

Perspectives 2020-2021

L'exercice a bien démarré avec un mois d'octobre bien orienté dans la continuité de septembre. Toutefois, les nouvelles mesures de restrictions mises en place début novembre perturbent à nouveau la visibilité, notamment sur les volumes de production à venir. Tous les sites de production poursuivent cependant leur activités. Le Groupe fera un nouveau point sur ses perspectives lors de la publication des résultats annuels le 14 décembre 2020 après bourse.

1 incluant l'activité en Tunisie

A propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.

Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.

Fort de plus de 6000 collaborateurs et 32 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, Etats-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

Groupe Plastivaloire :

Patrick Findeling et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93

