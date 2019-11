Net repli à la Bourse de Tokyo, pour la deuxième séance d'affilée

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a clôturé jeudi en nette baisse, comme la veille, plombée par la croissance plus poussive que prévu du PIB japonais au troisième trimestre, des indicateurs chinois décevants, et une poussée du yen.

L'indice vedette Nikkei a reculé de 0,76% pour terminer à 23.141,55 points, après avoir déjà glissé de 0,85% mercredi. L'indice élargi Topix a quant à lui perdu encore davantage de terrain (-0,94% à 1.687,4 points).

La croissance japonaise a ralenti à 0,1% au troisième trimestre 2019 comparé au second, une décélération plus importante que ce que les économistes prévoyaient, du fait de la faiblesse des exportations nippones, touchées par le ralentissement de l'économie mondiale et le conflit commercial sino-américain.

La hausse de la consommation des ménages avant le relèvement de la TVA dans le pays le 1er octobre a quelque peu limité les dégâts. Mais avec le retour de bâton prévisible sur les achats des foyers nippons après l'entrée en vigueur de cette hausse de TVA, nombre d'économistes prédisent une contraction du PIB nippon en fin d'année.

La Chine a aussi dévoilé jeudi une série d'indicateurs moroses, avec un ralentissement de la production industrielle, des ventes de détail et des investissements en octobre: autant de nouveaux signes de l'impact de la guerre commerciale avec les Etats-Unis sur l'économie du pays.

Du côté des valeurs

A l'exception des télécoms (grâce à SoftBank), tous les secteurs d'activité se sont repliés sur l'indice Nikkei, surtout les matériaux, les infrastructures et l'énergie.

SOFTBANK, YAHOO JAPAN ET LINE EN DISCUSSIONS: l'action de l'opérateur de téléphonie mobile SoftBank (filiale de SoftBank Group) a gagné 1,89% à 1.509 yens. Le groupe a confirmé mener des discussions pour fusionner Z Holdings, opérateur du portail internet Yahoo Japan dont SoftBank est le principal actionnaire, avec Line, société de messagerie instantanée et autres applications. Les titres Yahoo Japan et Line ont bondi respectivement de 16,92% à 449 yens et de 15,37% à 5.290 yens. Le titre SoftBank Group n'a grimpé quant à lui que de 0,28% à 4.289 yens.

TOSHIBA SANS RELIEF: l'action du conglomérat a légèrement reculé (-0,39% à 3.755 yens) au lendemain de la publication de résultats semestriels dans le rouge, à l'occasion desquels il a annoncé son intention de racheter intégralement trois de ses filiales cotées actives sur le segment de l'énergie, afin de pouvoir mieux les réorganiser.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen remontait face au dollar, lequel valait 108,74 yens après la clôture de la Bourse de Tokyo, contre 109,06 yens la veille.

La monnaie japonaise se relevait nettement aussi face à l'euro, qui s'échangeait pour 119,58 yens contre 120,10 yens la veille.

L'euro se négociait pour 1,0998 dollar vers 07H10 GMT, contre 1,1005 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Les cours du pétrole continuaient de monter, après avoir déjà évolué positivement la veille à la suite de déclarations du secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) sur de possibles réductions à venir de la production d'or noir, pour soutenir les prix. Peu après 07H00 GMT le baril de brut américain WTI gagnait 0,61% à 57,47 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,55% à 62,71 dollars.

afp/ck