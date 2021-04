NetAlly lance l'application de qualification média LANBERT™ pour tester le câblage des réseaux multi-gigabits/10 Gbit/s

COLORADO SPRINGS, Colorado, 13 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de fournir à ses clients un moyen de tester la qualité de leur infrastructure de câblage sur site, NetAlly a lancé l'application de qualification média LANBERT™ pour l'Outil d'analyse spécialisé en réseau portable EtherScope® nXG et l'Outil de test Ethernet avancé LinkRunner® 10 G. Cette mise à niveau logicielle gratuite fournit un moyen flexible et facile de tester et d'assurer la capacité des composants de câblage et média sur site (y compris les modules fibres SFP, les prises murales, les panneaux de raccordement et les câbles) pour transporter l'Ethernet multi-gigabits et 10 Gbits.



« Bien qu'il existe des exigences de garantie pour la certification ANSI/TIA-568 au moment de l'installation du câble, la réalité est qu'après l'installation initiale, la qualification média utilisant des volumes élevés d'images réelles plutôt que des substituts paramétriques est beaucoup plus efficace », a expliqué James Kahkoska, directeur technologique chez NetAlly. « C'est là que la nouvelle application LANBERT™ de NetAlly fait toute la différence. LANBERT envoie le trafic Ethernet réel entre les testeurs NetAlly ou une boucle physique, pour surveiller la perte de trame, les erreurs binaires, le rapport signal sur bruit (SNR) et la différence de temps de propagation simultanément pour mieux comprendre la marge SNR disponible sur le câble à la vitesse de liaison actuelle. »

Avec la croissance exponentielle des demandes de bande passante, l'augmentation des vitesses des points d'accès Wi-Fi (avec des liaisons terrestres multi-gigabits 2,5/5 Gbit/s), des mises à niveau de 1 Gbit/s à 10 Gbit/s et le déploiement de nouvelles liaisons par fibre, les professionnels du réseau doivent avoir la certitude que leurs supports réseau transporteront ces données sans erreur à une vitesse maximale. Les temps d'arrêt ou les pertes et erreurs intermittentes ne sont tout simplement pas envisageables. Tester pendant seulement 10 secondes permettrait de garantir que plus de 142 millions de trames puissent être transmises et reçues sans erreur.

Exécuter l'application de test LANBERT sur l'EtherScope® nXG et/ou LinkRunner™ 10 G en tant que points d'extrémité sur une longue durée (jusqu'à 24 heures) sert de « test d'exposition prolongée » pour identifier la présence de problèmes intermittents et d'événements sonores pouvant corrompre le trafic réseau. Avec des graphiques de tendances faciles à lire et une possibilité d'analyse approfondie jusqu'à une granularité de 1 seconde, LANBERT aide les professionnels du réseau à identifier exactement quand des erreurs se produisent.

M. Kahkoska ajoute : « Même si d'autres fournisseurs de testeurs proposent des capacités similaires, la plupart sont limités au test de liaison d'accès Ethernet de couche 2 uniquement et ne peuvent pas valider les commutateurs et les routeurs d'entreprise de couche 3. Les outils multifonctions de NetAlly comprennent également l'application de test de performance de fréquence de ligne du réseau de la couche IP, qui peut valider la qualité de service et les accords de niveau de service dans l'ensemble du réseau de votre entreprise de bout en bout, y compris les routeurs – pas seulement une liaison d'accès et un commutateur – à un débit de ligne complète pouvant atteindre jusqu'à 10 Gbit/s. »

Pour plus d'informations sur la manière dont l'application de qualification média LANBERT peut aider les professionnels du réseau à comprendre la qualité de leur infrastructure multimédia telle que mesurée par la qualité de la transmission des trames de données d'une extrémité du support à l'autre, veuillez consulter le site https://www.netally.com/lanbert-test-app/ .

À propos de NetAlly

La gamme de solutions de test de réseau et d'analyse de NetAlly ® aide les ingénieurs et les techniciens de réseau à mieux déployer, gérer et entretenir les réseaux câblés et sans fil complexes d'aujourd'hui depuis des décennies. Depuis la création du premier analyseur de réseau portable de l'industrie en 1993, NetAlly continue de définir la norme en matière d'analyse mobile de réseau. Avec des outils tels qu' EtherScope ® nXG , AirMagnet ® , LinkRunner ® , LinkSprinter ® , AirCheck™ , et bien d'autres encore, NetAlly simplifie les tests de réseau, offre une visibilité instantanée pour une résolution efficace des problèmes et permet une collaboration transparente entre le personnel du site et les experts à distance. Pour en savoir plus et découvrir comment NetAlly aide les professionnels du réseau à accomplir leurs tâches rapidement, rendez-vous sur https://www.netally.com .

