NetAlly lance la première solution d'étude de site Bluetooth/BLE intégrée avec un nouveau logiciel pour l'analyseur de réseau portable EtherScope® nXG

COLORADO SPRINGS, Colorado, 12 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetAlly annonce la disponibilité du logiciel EtherScope nXG v1.5 avec une capacité d'étude de site Bluetooth et BLE (Bluetooth Low Energy ou basse consommation) dans le cadre de son écosystème de produits AirMapper™ Site Survey.



Le Bluetooth est la deuxième technologie sans fil la plus populaire au monde, utilisée pour de nombreuses applications, depuis les services de localisation en intérieur jusqu'à la connectivité des appareils IdO. Mais jusqu'à maintenant, il n'existait aucune solution sur le marché pour établir des études de géolocalisation et des cartes thermiques visuelles des balises Bluetooth. En réponse à ce besoin du marché, NetAlly lance la première solution d'étude de site Bluetooth et BLE sur le marché.

James Kahkoska, directeur technologique de NetAlly, a déclaré : « Il est surprenant de constater le nombre d'appareils Bluetooth déjà présents dans la plupart des environnements, et avec l'expansion des services de géolocalisation tels que le guidage et le suivi d'actifs, cela ne fera qu'augmenter. Mais le déploiement est un processus très manuel, sujet à des erreurs de configuration. »

Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'EtherScope nXG de réaliser une étude passive de site Bluetooth ou BLE à l'aide de l'application AirMapper et de la radio interne, offrant ainsi une visibilité complète de la couverture et des performances du réseau Bluetooth via le service cloud Link-Live de la société. Cela permettra également aux utilisateurs de réaliser à la fois des études Wi-Fi (actives et passives) et Bluetooth au cours de la même visite, pour une validation rapide, facile et simultanée des performances du réseau Wi-Fi et des services de localisation en intérieur ou déploiements IdO, ainsi que des éventuelles interférences Wi-Fi 2,4 GHz causées par une coexistence Bluetooth dans la même bande.

« Le fait de pouvoir observer la couverture ou la portée de balises individuelles et détecter rapidement les balises mal desservies est un énorme pas en avant pour les entreprises utilisant la technologie Bluetooth », a déclaré George Stefanick, architecte des solutions de mobilité chez Active Expert. « En tant que cabinet de conseil dans le domaine de la technologie sans fil, nous avons assisté à une expansion du guidage et du suivi d'actifs à travers les soins de santé. Si vous avez déjà participé à des déploiements de balises Bluetooth, vous savez qu'il n’existait aucune solution petit format pour vous aider… jusqu'à présent. »

L'application NetAlly AirMapper Site Survey d'EtherScope nXG collecte des données des trois principaux types de balises : Eddystone UID, Eddystone URL et iBeacon. Les données de RSSI mesurées à partir de toutes les balises observées sont affichées sur une carte thermique visuelle dans le service cloud gratuit Link-Live de la société. Un tableau de données joint contient tous les détails spécifiques à un emplacement tels que le type de balise, la RSSI, la puissance Tx, le nom de la classe, les services, les numéros d'identification de balise et bien plus encore. Ces données peuvent être facilement et rapidement filtrées, triées et incluses dans des rapports similaires aux études Wi-Fi.

M. Stefanick poursuit : « Le fait de pouvoir visiter un site une fois et recueillir toutes ces informations est un incroyable gain de temps. Je ne connais aucune autre solution qui offre ce type de visibilité des réseaux, tout cela depuis la paume de votre main. »

Cette version logicielle inclut également l'application de qualification média LANBERT™ précédemment annoncée et l'analyse des différences de découverte dans le service cloud Link-Live de la société.

Pour tout complément d'information sur les études Bluetooth/BLE et sur l'analyseur spécialisé de réseau portable EtherScope nXG, veuillez consulter la page https://netally.com/airmapper-site-survey.

À propos de NetAlly

La gamme de solutions de test de réseau et d'analyse de NetAlly ® aide les ingénieurs et les techniciens de réseau à mieux déployer, gérer et entretenir les réseaux câblés et sans fil complexes d'aujourd'hui depuis des décennies. Depuis la création du premier analyseur de réseau portable de l'industrie en 1993, NetAlly continue de définir la norme en matière d'analyse mobile de réseau. Avec des outils tels qu' EtherScope™ nXG , AirMagnet® , LinkRunner ® , LinkSprinter® , AirCheck™ et bien d'autres encore, NetAlly simplifie les tests de réseau, offre une visibilité instantanée pour une résolution efficace des problèmes et permet une collaboration transparente entre le personnel du site et les experts à distance. Pour en savoir plus et découvrir comment NetAlly aide les professionnels du réseau à accomplir leurs tâches rapidement, rendez-vous sur https://netally.com .

