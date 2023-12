Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de reprendre le contrôle de la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, élargissant ainsi la mission d'Israël de neutraliser le Hamas dans un conflit qui devrait durer des mois.

"La guerre est à son apogée", a déclaré M. Netanyahu à la presse samedi, à propos des combats qui se déroulent depuis le 7 octobre, date à laquelle le groupe militant palestinien Hamas et ses alliés ont infiltré Israël, tuant 1 200 personnes et capturant 240 otages.

Il a ajouté que la zone tampon du corridor Philadelphie, qui longe la frontière entre Gaza et l'Égypte, devait être aux mains des Israéliens.

"Elle doit être fermée", a déclaré M. Netanyahu. "Il est clair que tout autre arrangement ne garantirait pas la démilitarisation que nous recherchons.

Il n'a pas donné plus de détails, mais une telle décision de la part d'Israël reviendrait de facto sur son retrait de Gaza en 2005, plaçant l'enclave sous le contrôle exclusif d'Israël après des années de gestion par le Hamas.

Les commentaires de M. Netanyahu sur la zone tampon sont intervenus alors que les forces militaires israéliennes poursuivaient une offensive qui, selon le premier ministre, durera "encore de nombreux mois".

À la suite de l'incursion surprise du Hamas en octobre, Israël a lancé une attaque de grande envergure à Gaza, déplaçant la quasi-totalité de ses 2,3 millions d'habitants et tuant au moins 21 672 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de Gaza, avec plus de 56 000 blessés et des milliers de morts redoutés sous les décombres.

Les habitants et les médecins ont indiqué que les combats de samedi s'étaient concentrés sur al-Bureij, Nuseirat, Maghazi et Khan Younis, dans le centre et le sud de la bande de Gaza.

Les médias du Hamas ont rapporté samedi qu'Abdel-Fattah Maali, un membre important de la branche armée du groupe, avait été tué lors d'une frappe israélienne à Gaza. Maali, originaire de Cisjordanie, avait été libéré lors d'un échange de prisonniers en 2011 et expulsé vers Gaza. Les rapports ne précisent pas quand il a été tué.

Israël affirme que 172 membres de son personnel militaire ont été tués dans les combats à Gaza.

Le conflit a suscité des inquiétudes quant à sa propagation dans la région, impliquant potentiellement des groupes soutenus par l'Iran au Liban, en Irak, en Syrie et au Yémen, qui ont échangé des tirs avec Israël et son allié américain, ou qui ont pris pour cible des navires marchands.

Israël a fait état de progrès dans la destruction des infrastructures du Hamas, notamment d'un complexe de tunnels situé dans le sous-sol de l'une des maisons du chef du Hamas pour Gaza, Yahya Sinwar, dans la ville de Gaza. Les troupes ont également effectué un raid sur le quartier général du renseignement militaire du Hamas et sur un centre de commandement du Jihad islamique à Khan Younis, et ont détruit des cibles, notamment une fonderie d'armes, selon un communiqué de l'armée.

Le Hamas et le Jihad islamique, qui ont tous deux juré la destruction d'Israël, ont publié des communiqués indiquant que leurs combattants avaient détruit et endommagé plusieurs chars et véhicules de transport de troupes israéliens lors d'attaques menées samedi à travers la bande de Gaza. Ils ont également déclaré avoir tiré des mortiers contre les forces israéliennes à Khan Younis et Al-Bureij, ainsi que dans le nord de la bande de Gaza.

Washington a fait pression sur Israël, sans succès jusqu'à présent, pour qu'il réduise la guerre en passant à des opérations ciblées contre les dirigeants du Hamas et qu'il mette fin à ce que le président Joe Biden a qualifié de "bombardements aveugles". Israël a juré de détruire le Hamas et affirme que le groupe militant met les civils en danger en les utilisant comme boucliers humains. Le Hamas le nie.