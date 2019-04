Netanyahu devancé par Gantz mais bien placé pour rester au pouvoir-Sondages

JERUSALEM, 5 avril (Reuters) - A quatre jours des élections législatives israéliennes, le parti de Benjamin Netanyahu est dépassé dans les sondages par celui de son principal rival Benny Gantz.

Le Premier ministre sortant devrait toutefois être en mesure de former un gouvernement de coalition lui permettant d'obtenir un cinquième mandat à la tête du pays, un record.

Selon une enquête du Yedioth Ahronoth rendue publique vendredi, dernier jour autorisé pour la publication des sondages, le parti centriste "Bleu et blanc" de Benny Gantz obtiendrait mardi prochain 30 sièges à la Knesset et le Likoud de Netanyahu 26.

Mais les partis de la coalition de droite de Netanyahu obtiendraient au total 63 des 120 sièges du parlement, une courte mais suffisante majorité. D'autres sondages vont également dans ce sens.

Après le scrutin, le président israélien consultera les dirigeants des différentes formations politiques représentées à la Knesset et choisira celui qu'il juge le plus à même de former un gouvernement.

Le dirigeant choisi aura alors 42 jours pour rendre sa copie et annoncer un gouvernement, faute de quoi le président demandera à un autre de s'atteler à la tâche.

Jeudi, s'exprimant à la radio, Benjamin Netanyahu a prédit "une course serrée" et a mis en garde ses partisans contre un excès de confiance.

Revigoré par les sondages, Benny Gantz, lui, a assuré à ses fidèles qu'ils n'étaient "plus qu'à quelques mètres de la victoire". (Rami Ayyub et Stephen Farrell; Guy Kerivel pour le service français)