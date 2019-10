Netanyahu renonce à former un gouvernement en Israël

JERUSALEM, 21 octobre (Reuters) - Benjamin Netanyahu a annoncé lundi qu'il renonçait à former un nouveau gouvernement en raison de son incapacité à dégager une majorité au sein du parlement issu des élections organisées en septembre en Israël.

Le Premier ministre sortant, chef de file des conservateurs du Likoud, a déclaré qu'il allait remettre son mandat au président Reuven Rivlin après avoir "oeuvré sans relâche (...) pour former un large gouvernement d'unité".

Reuven Rivlin a annoncé qu'il allait organiser des consultations avec les différents partis représentés à la Knesset pour leur faire part de son intention de charger Benny Gantz, adversaire centriste de Benjamin Netanyahu, de chercher à former un gouvernement.

Le parti de Benny Gantz, Bleu et blanc, est arrivé en tête des élections législatives du 17 septembre mais sans partenaires évidents pour dégager une majorité parlementaire.

S'il ne parvient pas lui non plus à former de coalition, cet échec devrait entraîner l'organisation de nouvelles élections, les troisièmes depuis avril. (Ari Rabinovitch Bertrand Boucey pour le service français, édité par Henri-Pierre André)