Netanyahu tente d'éviter son éviction du pouvoir en Israël

JERUSALEM, 30 mai (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est lancé dimanche dans une tentative désespérée pour tenter de dissuader ses adversaires de conclure un accord pour l'évincer du pouvoir, présenté comme imminent par la presse israélienne.

Le centriste Yair Lapid a jusqu'à mercredi pour tenter de constituer un gouvernement de coalition et selon les médias, il serait proche d'un accord avec la gauche et l'extrême droite, en particulier le parti Yamina de Naftali Bennett.

Figure de la droite nationaliste, Naftali Bennett, 49 ans, est prêt à accepter la proposition de Yair Lapid de former ce que l'opposition présente comme un "gouvernement du changement", selon les médias israéliens.

Un doute subsistait sur sa capacité à convaincre les six élus de son parti à la Knesset, mais Yamina a annoncé dimanche dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion interne que les élus avaient apporté un "soutien unanime à Bennett pour former un gouvernement et éviter un cinquième scrutin" anticipé depuis avril 2019.

Faute de majorité claire à l'issue des élections du 23 mars, la coalition souhaitée par Yair Lapid serait particulièrement fragile et aurait besoin pour pouvoir gouverner du soutien des élus arabes israéliens, qui sont aux antipodes politiques du parti de Naftali Bennett.

Pour faire capoter cette initiative, Benjamin Netanyahu a proposé dimanche la mise en place d'un gouvernement de droite avec une triple rotation du poste de Premier ministre pendant la durée du mandat.

Selon ce projet d'accord de coalition, le chef du parti Nouvel Horizon et transfuge du Likoud, Gideon Saar, prendrait la tête du gouvernement pendant 15 mois, avant de laisser la place à Benjamin Netanyahu pour deux ans, qui lui même passerait la main à Naftali Bennett "jusqu'à la fin du mandat".

"Nous sommes à un moment décisif pour la sécurité d'Israël, son identité et son avenir, où il convient de mettre de côté les considérations personnelles et prendre des mesures d'une portée considérable et même sans précédent", a dit Benjamin Netanyahu dans une déclaration filmée.

La proposition du vétéran de la politique israélienne, âgé de 71 ans et au pouvoir depuis 12 ans, a aussitôt été rejetée par Gideon Saar.

Le parti de Naftali Bennett a de son côté fait savoir qu'une autre annonce pourrait intervenir d'ici la fin de la journée, sans toutefois préciser si un accord avait été conclu avec Yair Lapid.

Les adversaires de Benjamin Netanyahu, y compris dans son propre camp, estiment que le procès pour corruption présumée du Premier ministre imposent un changement de Premier ministre. (Jeffrey Heller, version française Tangi Salaün)