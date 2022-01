Netflix augmente le prix de son abonnement mensuel aux États-Unis et au Canada

Netflix Inc a augmenté le prix de son abonnement mensuel de 1 à 2 dollars par mois aux États-Unis selon le plan, a annoncé vendredi la société, pour aider à payer de nouveaux programmes afin d'être compétitif sur le marché encombré de la télévision en streaming.

Le plan standard, qui permet deux flux simultanés, coûte désormais 15,49 dollars par mois, contre 13,99 dollars, aux États-Unis.

Les prix ont également augmenté au Canada, où le forfait standard est passé de 14,99 à 16,49 dollars canadiens.

Les actions de Netflix ont gagné près de 3 % à 533,84 dollars sur le Nasdaq après que Reuters a annoncé la hausse des prix. Elles ont clôturé en hausse de 1,3 % à 525,69 $.

Les augmentations, les premières sur ces marchés depuis octobre 2020, ont pris effet immédiatement pour les nouveaux clients. Les membres existants verront les nouveaux prix dans les semaines à venir lorsqu'ils recevront leurs factures mensuelles.

"Nous comprenons que les gens ont plus de choix de divertissement que jamais et nous nous sommes engagés à offrir une expérience encore meilleure à nos membres", a déclaré un porte-parole de Netflix.

"Nous mettons nos prix à jour afin de pouvoir continuer à proposer un large éventail d'options de divertissement de qualité. Comme toujours, nous proposons une gamme de plans afin que les membres puissent choisir un prix adapté à leur budget", a ajouté le porte-parole.

Le plus grand service de streaming au monde est confronté à une concurrence sans précédent de la part d'entreprises qui cherchent à attirer les téléspectateurs vers le divertissement en ligne. Walt Disney Co, WarnerMedia d'AT&T Inc, Amazon.com Inc et Apple Inc sont parmi les rivaux qui investissent des milliards dans de nouveaux programmes.

Selon Mark Mahaney, analyste chez Evercore ISI, Netflix a gagné des clients malgré les hausses de prix antérieures, ce qui montre que ses membres sont prêts à accepter des coûts plus élevés.

"C'est la preuve que Netflix a un pouvoir de fixation des prix", a déclaré M. Mahaney.

Netflix avait déclaré qu'elle dépenserait 17 milliards de dollars en programmation en 2021. L'entreprise n'a pas dévoilé ses dépenses pour 2022.

Le prix américain du plan premium de Netflix, qui permet quatre flux à la fois et le streaming en ultra HD, a été augmenté de 2 dollars pour atteindre 19,99 dollars par mois. Pour le plan de base de Netflix, avec un seul flux, le coût a augmenté de 1 $ pour atteindre 9,99 $ par mois.

Au Canada, le plan premium a augmenté de 2 dollars canadiens pour atteindre 20,99 dollars canadiens, et le plan de base est resté inchangé à 9,99 dollars canadiens.

À 15,49 $ par mois, le forfait américain standard de Netflix coûte désormais plus cher que ses concurrents. HBO Max, propriété d'AT&T Inc, propose actuellement une promotion de 11,99 $ par mois pendant 12 mois.

Le prix de Disney+ de Walt Disney Co est de 7,99 dollars par mois ou 79,99 dollars par an.

Les États-Unis et le Canada sont la plus grande région de Netflix avec 74 millions de clients de streaming en septembre 2021. La région a représenté près de 44 % du chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre de 2021, soit environ 3,3 milliards de dollars.

La majeure partie de la récente augmentation du nombre d'abonnés de la société provient de l'étranger.

La croissance du nombre d'abonnés de Netflix a ralenti après un boom au début de la pandémie de COVID-19, mais a rebondi grâce au phénomène mondial "Squid Game", un thriller dystopique sud-coréen sorti en septembre. Le nombre total d'abonnements dans le monde a atteint 213,6 millions.

Le prochain rapport sur les abonnés de la société sera publié jeudi, lorsque Netflix publiera ses résultats trimestriels. Les analystes prévoient que la société enregistrera 8,5 millions de nouvelles inscriptions d'octobre à décembre, selon les données Thomson Reuters I/B/E/S, ce qui portera le nombre total d'abonnés à 222 millions. (Reportage de Lisa Richwine ; reportages supplémentaires de Dawn Chmielewski ; édition de Cynthia Osterman)